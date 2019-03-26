"Историческое несварение!" Захарова оскандалилась едким постом о Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не к месту блеснула "остроумием", критикуя призыв США, адресованный Москве, не накалять обстановку в Венесуэле.

В частности, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что России следует присоединиться к международному сообществу, чтобы оказать поддержку народу Венесуэлы. Захарова процитировала его слова на своей странице в Facebook, сопроводив их едким комментарием.

"США направляют продовольствие и медикаменты, чтобы помочь народу Венесуэлы. Вместо того, чтобы посылать ядерные бомбардировщики и специальные силы, чтобы оказать помощь коррумпированному диктатору, Россия должна работать вместе с международным сообществом, чтобы поддержать народ Венесуэлы. США не потерпят вмешательства враждебных держав в достижение общих целей странами Западного полушария — демократии, безопасности и верховенства права", — приводит спикер МИД РФ слова Болтона.

Мария Захарова Скриншот видео

После этого она разразилась обвинениями США и Великобритании в организации революции в Венесуэле и якобы провокации гражданской войны.

"Хотела бы напомнить Джону Болтону: если одна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлы санкциями, а вторая страна Восточного полушария и целый ряд международных банковских структур разблокируют миллиарды долларов венесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себе медикаменты и продовольствие без помощи "доброго Вашингтона". А то провизия с характерной пометкой "от дяди Сэма" вызывает в регионе историческое несварение", — взорвалась возмущениями скандальная Захарова.

"Это же надо: сначала "коллективные строители демократии и защитники верховенства права" свистнули у Каракаса $30 млрд, обложили санкциями, а теперь с барского плеча витаминки подкидывают!" — не унималась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова нарвалась на шквал критики лживым постом о революции в Венесуэле. Пользователи разгромили ее за лицемерие и наглую ложь о чужой стране.

Также спикер МИД РФ заявила, что революция в Венесуэле полностью идентична той, которая произошла в Украине в 2014 году. По ее словам, смена власти в обеих странах якобы произошла после силового вмешательства Запада и организации "госпереворота".

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