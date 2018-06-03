"Исторический сепаратизм!" Россия нелепо оправдалась перед Лукашенко

В Госдуме России заявили, что никогда не присваивали себе главную роль в победе в Великой Отечественной войне.

Так в интервью "Говорит Москва" глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал слова президента Беларуси Александра Лукашенко о "приватизации Победы" Россией, который также обвинил Россию в "историческом сепаратизме".

"Россия никогда не присваивала себе победы и наоборот поощряла тех, кто участвовал в Войне. Тем более, белорусов, у которых каждый третий погиб в этой бойне", - заявил Калашников.

Также он призвал "не поливать грязью Беларусь" и "не привязываться к словам" Лукашенко.

"Я не знаю, что его спровоцировало. Я не хочу проводить проекцию от внутренних разборок до внешних высказываний. Сегодняшняя Беларусь все равно является нашим союзником, какие бы сложности у нас не были во внутренних делах. Самым верным союзником", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский президент Дональд Трамп назвал США нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени.