Исторический момент: семь стран мира создали новый политический блок

В Южной Америке на фоне венесуэльского кризиса создали новый политический блок — PROSUR. Из него исключены социалистические Венесуэла и Боливия.

Решение было принято на саммите в чилийском Сантьяго, сообщает "РБК". Членами нового регионального объединения станут Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу (при этом указывается, что страны будут всесторонне поддерживать нового лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо и его страна частично также является членом). "Это будет объединение с твердой и четкой приверженностью к демократии, свободе и уважению прав человека", — заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

Новая организация может заменить собой региональный блок UNASUR (Союз южноамериканских наций), созданный в 2008 году. В этот блок, помимо нынешних участников PROSUR, входила Венесуэла, Боливия и несколько других государств.

"112 Украина"

Теперь из 12 государств в UNASUR остались лишь пять: Боливия, Гайана, Суринам, Уругвай и Венесуэла.

На саммите нового блока не присутствовал самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо. Несмотря на это, в своем Twitter он высказал полную поддержку новой инициативы. "Сегодня рождается PROSUR, новый механизм интеграции наших народов, без политической идеологии, прозрачный и основанный на свободе и демократии", — написал он.

Hemos abierto una nueva etapa en las relaciones de Venezuela con nuestra región.



Hoy nace #Prosur, un nuevo mecanismo para la integración de nuestros pueblos, sin ideología política, transparente y basado en la Libertad y la Democracia de nuestras naciones. https://t.co/98eSl8Y38m — Juan Guaidó (@jguaido) 22 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии.

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