Встреча, которая изменит мир? О чем договорились Трамп и Ким Чен Ын

12 июня 2018 года в Сингапуре в отеле Capella Hotel Singapore, расположенном на острове Сентоса, произошла историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряжения в отношениях между государствами.

Переговорам предшествовало множество скандалов, более того, они были на грани срыва. Но желание лидеров двух стран провести встречу, которая "изменит мир", а также колоссальная работа дипломатов привели к тому, что Трамп и Ким Чен Ын все же пожали друг другу руки. Что изменит долгожданная встреча для ситуации мире – читайте на OBOZREVATEL.

Как все начиналось

Информация о возможной встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына впервые появилась в апреле 2018 года.

Госсекретарь США Майк Помпео и Лидер КНДР Ким Чен Ын

Позже тогда еще кандидат на пост госсекретаря США Майка Помпео сообщил, что по итогам переговоров Ким Чен Ын готов представить план, который поможет достичь денуклеаризации КНДР.

Лидеры обоих стран были настроены крайне оптимистично, более того, 27 апреля состоялась не менее долгожданная встреча лидеров Северной и Южной Кореи. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом. Эта встреча стала первой за одиннадцать лет.

Мировое сообщество признало, что такой шаг приведет к кардинальным изменениям в отношениях между Севером и Югом Кореи.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

По итогам переговоров была подписана совместная декларация о том, что Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений - и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение. Также в декларации сказано, что Юг и Север будут прилагать совместные усилия для снижения острой военной напряженности на Корейском полуострове и практического сокращения угрозы войны.

Как уточняется в документе, КНДР и Республика Корея возобновят диалог по линии Красного Креста и обмены между разделенными семьями на Юге и Севере. Они также примут реальные меры для соединения железных дорог двух стран.

Встреча прошла в довольно ненапряженной и дружественной обстановке, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын совместно признали, что Северная и Южная части полуострова должны прийти к долгожданному миру, а Ким даже призвал коллегу к более частым встречам.

Что пошло не так

Не прошло и месяца после призывов Муна и Кима сохранить мир между двумя Кореями, как уже 15 мая стало известно, что власти КНДР отменили намеченную на следующий день встречу на высоком уровне с представителями Сеула.

Причиной отмены стали совместные маневры, проведенные вооруженными силами США и Южной Кореи.

Кроме того, Пхеньян пригрозил срывом переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, назначенные на 12 июня в Сингапуре из-за несогласия с требованиями властей США от Северной Кореи в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия.

Ким Чен Ын

24 мая Президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре.

Примечательно, что за несколько часов до заявления Трампа в КНДР в рамках денуклеаризации демонтировали единственный в стране полигон для подземных ядерных испытаний Пхунгери.

Несмотря на громкое заявление, уже через несколько дней, 26 мая, Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter о "продуктивных переговорах" с КНДР по поводу саммита.

Дональд Трамп

В тот же день произошла неожиданная встреча между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном в приграничной зоне, которая стала уже второй за месяц. Она заранее не анонсировалась и прошла на фоне попыток дипломатов договориться о проведении отмененной встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Уже на следующий день, 27 мая, после встречи со своим южнокорейским коллегой, Ким заявил, что твердо намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что тот решил отменить переговоры. Хотя глава МИД КНДР Ли Ен Хо немногим ранее заявил, что что "открытое письмо", которое передали Ыну - это "полное неуважение".

1 июня в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа с вице-премьер-министром КНДР Ким Ен Чхолем, который доставил личное послание северокорейского лидера Ким Чен Ына. После переговоров президент США заверил, что встреча, назначенная в Сингапуре на 12 июня состоится.

Президент США пребывал в хорошем настроении и заявил, о своих ожиданиях от встречи с лидером КНДР, сказав, что они "будут успешными".

Историческая встреча в Сингапуре

В самом начале встречи главы государств пожали друг другу руку, а Трамп выразил надежду, что они будут "чрезвычайно успешными", а США и КНДР "ждут потрясающие взаимоотношения".

Как и планировалось, Трамп и Ын провели встречу тет-а-тет, которая продлилась 38 минут. Стороны обсуждали ядерное разоружение Северной Кореи и налаживание отношений.

После нее Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Далее лидеры отправились на переговоры в расширенном формате. После окончания саммита в расширенном составе Трамп и Ким Чен Ын вышли, улыбаясь, и еще раз пожали друг другу руки.

По итогам встречи было подписано соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса, четырьмя ключевыми пунктами которого стали:

- заявления сторон о готовности к "новым отношениям" между США и КНДР;

- объединение усилий США и КНДР для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове;

- обязательство КНДР приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова – при очередном подтверждении Декларации от 27 апреля 2018 года, подписанной в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.);

- обязательство Соединенных Штатов и КНДР проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

Подписание соглашения

Несмотря на то, что встреча лидеров КНДР и США по всем оценкам прошла успешно и дает старт оттепели в отношениях между странами, Трамп явно не спешит в полной мере доверять северокорейскому коллеге. В ходе брифинга по результатам визита в Сингапур президент США заявил, что санкции против КНДР остаются в силе. Также Америка не будет уменьшать численность своих войск в Южной Корее.

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Было ли это договорено заранее, и как на такие заявления отреагирует Северная Корея неизвестно, но то, что данный саммит уже войдет в историю – факт.

Какие же последствий ждать миру от этих переговоров, станет понятно уже совсем скоро.