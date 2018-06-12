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Историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном: все подробности

3.3тЧитать новость на украинском

В Сингапуре проходит историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в гостинице Capella. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В самом начале главы государств пожали друг другу руку, передает CNN.

Перед началом переговоров Трамп выразил надежду, что они будут "чрезвычайно успешными", а США и КНДР "ждут потрясающие взаимоотношения".

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Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руку

RT

Ожидается, что стороны будут обсуждать ядерное разоружение Северной Кореи и налаживание отношений. Согласно информации Белого дома, личная встреча Трампа и Ким Чен Ына продлилась 45 минут, сообщает ВВС.

После нее Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".

Далее лидеры отправились на переговоры в расширенном формате.

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После завершения переговоров главы США и КНДР проведут рабочий ланч.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что Токио будет сохранять режим бдительности в отношении Пхеньяна пока не убедится, что КНДР предпринимает конкретные действия по ликвидации своего ракетно-ядерного потенциала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня Ким Чен Ын прилетел на саммит в Сингапур для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

Президент США был намерен беседовать с коллегой только в присутствии переводчиков.

Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
Сингапур
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