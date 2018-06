Историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном: все подробности

В Сингапуре проходит историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в гостинице Capella. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В самом начале главы государств пожали друг другу руку, передает CNN.

Перед началом переговоров Трамп выразил надежду, что они будут "чрезвычайно успешными", а США и КНДР "ждут потрясающие взаимоотношения".

Ожидается, что стороны будут обсуждать ядерное разоружение Северной Кореи и налаживание отношений. Согласно информации Белого дома, личная встреча Трампа и Ким Чен Ына продлилась 45 минут, сообщает ВВС.

После нее Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".

Далее лидеры отправились на переговоры в расширенном формате.

После завершения переговоров главы США и КНДР проведут рабочий ланч.

Here's the moment US President Trump and North Korean leader Kim Jong Un shook hands ahead of their historic summit in Singapore https://t.co/sHjEg8OR94 pic.twitter.com/xh7nW1MMIy

Trump, sitting next to North Korean dictator Kim Jong Un: “We are going to have a great discussion...it’s my honor...we will have a terrific relationship.” pic.twitter.com/E8gfmzvmPc