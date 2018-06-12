Историческая встреча Трампа и Ына: как это было. Яркие фото

Во вторник, 12 июня, в Сингапуре состоялись исторические переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Их личная встреча длилась 38 минут. Оба лидера остались довольными переговорами. В частности, Ким Чен Ын даже назвал их "научной фантастикой".

Дальше они продолжились в расширенном составе.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как это было в фотографиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры США и КНДР по итогам встречи в Сингапуре подписали итоговое соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса.