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Историческая встреча: Трамп решил судьбу санкций против КНДР

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита КНДР — США заявил, что санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе.

"Тем временем санкции пока остаются в силе", — передает его слова RT.

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В то же время Трамп заявил о готовности открыть новую главу в истории КНДР и США.

"Это первая встреча лидеров США и Северной Кореи, и это доказывает, что изменения возможны. Встреча была искренней, прямолинейной и плодотворной. И мы готовы открыть новую главу в нашей истории", — сказал американский президент.

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Как сообщает "РИА Новости", Трамп также приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям.

"У меня были 300 санкций", — сказал американский президент.

По его словам, он решил их не вводить, потому что это выглядело бы "неуважительно".

"Но мы сохраняем возможность продолжать накладывать санкции", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии подписания соглашения Ким Чен Ын назвал документ историческим.

Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.

Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
США
Объект
Северная Корея
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