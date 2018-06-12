Историческая встреча: Трамп решил судьбу санкций против КНДР

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита КНДР — США заявил, что санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе.
"Тем временем санкции пока остаются в силе", — передает его слова RT.
(Новость дополнена подробностями)
В то же время Трамп заявил о готовности открыть новую главу в истории КНДР и США.
"Это первая встреча лидеров США и Северной Кореи, и это доказывает, что изменения возможны. Встреча была искренней, прямолинейной и плодотворной. И мы готовы открыть новую главу в нашей истории", — сказал американский президент.
Как сообщает "РИА Новости", Трамп также приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям.
"У меня были 300 санкций", — сказал американский президент.
По его словам, он решил их не вводить, потому что это выглядело бы "неуважительно".
"Но мы сохраняем возможность продолжать накладывать санкции", — добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии подписания соглашения Ким Чен Ын назвал документ историческим.
Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.