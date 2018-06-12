Историческая встреча: Трамп решил судьбу санкций против КНДР

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита КНДР — США заявил, что санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе.

"Тем временем санкции пока остаются в силе", — передает его слова RT.

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В то же время Трамп заявил о готовности открыть новую главу в истории КНДР и США.

"Это первая встреча лидеров США и Северной Кореи, и это доказывает, что изменения возможны. Встреча была искренней, прямолинейной и плодотворной. И мы готовы открыть новую главу в нашей истории", — сказал американский президент.

Как сообщает "РИА Новости", Трамп также приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям.

"У меня были 300 санкций", — сказал американский президент.

По его словам, он решил их не вводить, потому что это выглядело бы "неуважительно".

"Но мы сохраняем возможность продолжать накладывать санкции", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии подписания соглашения Ким Чен Ын назвал документ историческим.

Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.