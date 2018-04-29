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Историческая встреча лидеров двух Корей: стало известно о роли Трампа

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Историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына стала возможной благодаря исключительно жесткой позиции главы США Дональда Трампа.

Об этом в эфире ObozTV заявил американский политик-республиканец Трент Фрэнкс.

"Вызовы в ситуации с Северной Кореей очень важны. Ведь северокорейская династия была угрозой всему миру. Когда государство располагает ядерным оружием, это может дестабилизировать весь мир. Особенно, когда есть такие страны как Китай и Россия, которые находятся на одной стороне, а весь мир - на другой. Я очень счастлив, что администрация Дональда Трампа решила принять активную позицию в данном вопросе и, думаю, мы продвинулись в мирном процессе. Я считаю, что Трамп сделал большое дело", - отметил он.

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По словам Фрэнкса, лидер КНДР осознает возможные последствия дальнейшего обострения отношений с США.

"Думаю, Ким Чен Ын будет понимать, насколько важно строить мир. Администрация Трампа четко говорит, что не собирается играть с Северной Кореей и у них есть выбор: присоединиться к мирному плану или противостоять США. Вот почему определенное отношение Трампа заставило почувствовать Ким Чен Ына эту ответственность", - считает бывший конгрессмен.

При этом он подчеркнул, что и Вашингтон серьезно относится к опасности, которую представляют ядерные технологии Пхеньяна.

"Мы знаем, что сейчас они демонстрируют свою военную силу. У них есть две вещи, они угрожают, говорят, что готовы ее применить, но есть ли возможность. Данный мирный процесс будет ответом на этот вопрос", - заключил политик.

Как сообщал "Обозреватель", накануне саммита стало известно, что КНДР якобы отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон.

Также в КНДР сообщили, что Ким Чен Ын предложил приурочить освобождение трех американских граждан к встрече с главой США Дональдом Трампом.

Все эти договоренности были достигнуты в ходе секретного визита главы ЦРУ Майка Помпео в КНДР в качестве посланника президента Дональда Трампа ради встречи с Ким Чен Ыном.

Также США и КНДР начали вести прямые переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее в КНДР назвали условие, при котором страна откажется от ядерного оружия.

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Ким Чен Ын
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