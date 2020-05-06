Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса

Жировые клетки выделяют большое количество белка, который коронавирус COVID-19 использует для проникновения в клетки человека.

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Именно из-за этого люди с ожирением больше подвержены риску умереть от инфекции. К такому выводу пришли исследователи из США и Германии, пишет Daily Mail.

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Отмечается, что жировые клетки экспрессируют рецепторы ACE-2, что повышает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме. Этот фермент также преобразовывается в жировых клетках людей с диабетом 2 типа: люди, страдающие им, также входят в группу риска заразиться COVID-19.

Некоторые эксперты полагают, что теперь лекарства от диабета могут быть использованы для борьбы с коронавирусом. Также может пойти на пользу и потеря веса.

Врач из Германии Илья Круликов пояснил, что ACE-2 "широко экспрессируется" в жировых клетках, которые называются адипоцитами, у тучных людей и диабетиков 2 типа. Следовательно, жир может "служить вирусным резервуаром". Такого же мнения придерживается его коллега из США Филипп Шерер.

dailymail.co.uk

Ученые также объяснили, что жировые клетки могут управлять производством клеток – миофибробластами, которые являются основной движущей силой легочного фиброза – рубцевания легочной ткани, снижающего функцию органов и потребление кислорода.

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Как сообщалOBOZREVATEL, ожирение может стать дополнительным фактором риска заразиться коронавирусом COVID-19. Диетологи пояснили, что чем выше индекс массы тела, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

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