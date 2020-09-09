Испытания вакцины от COVID-19 приостановили из-за необъяснимого побочного эффекта
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.
Это стандартная мера предосторожности при испытаниях вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызывали серьезных реакций у добровольцев, сообщает CNN.
"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы обеспечить целостность испытаний. В крупных испытаниях болезни будут возникать случайно, но их нужно проверять тщательно и независимо", – объяснили разработчики.
Вакцина AstraZeneca – одна из трех вакцин против коронавируса, находящихся на третьей стадии испытаний в США. Напомним, что она показала обнадеживающие результаты при тестировании на людях.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
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