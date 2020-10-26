Испытания вакцин от COVID-19 могут растянуться на несколько лет – ученые

Испытания вакцин от коронавируса могут растянуться на несколько лет и занять больше времени, чем предполагалось ранее.

К такому выводу пришла группа исследователей, пишет Science Alert. Они пояснили, что это связано с тем, что выводы, сделанные об эффективности лекарства, не могут применяться к группам людей, исключенных из испытаний.

По словам ученых, пока невозможно сказать, защищает ли вакцина от тяжелого течения болезни или смертельного исхода. Сейчас намного меньше людей умирает от коронавируса, но количество тяжелых случаев почти не изменилось.

Одной из основных проблем они назвали нехватку добровольцев с хроническими болезнями и пожилых людей с ослабленной иммунной системой для испытаний.

Исследователи подчеркнули, что определить точную эффективность вакцины можно будет только после того, как ее получит все население. Поэтому исследования могут длиться многие годы, и каждый из их этапов будет способствовать пониманию, как контролировать COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле 1 ноября начнется третий этап испытания потенциальной вакцины от коронавируса. Ее будут тестировать на людях.