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18 февраля • обновлено в 12:14
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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наук Все статьи автора

Испытание коронавирусом: благими намерениями вымощена дорога в Ад

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Коронавирус, или с недавних пор COVID-2019… Что так назови, что эдак – всё едино. Едино в том, что это болезнь, которую никто не ждал, а она вошла в дома, прежде всего в Китае. А будет всплеск её в других странах или нет – покажет только время. Она (болезнь) не делала заранее заявлений, она просто напала, как и откуда – пока толком никто и не знает. Это прямо как настоящая война, только враг иной. И здесь уже кто и как себя поведёт. Как всё точно началось, мы все не знаем. Нам сообщили, когда уже скрыть было невозможно. А когда сообщили и показали кадры из Китая, то по всем параметрам – люди делают всё, чтобы зараза не распространялась по стране дальше. Давайте честно признаем, что они думают прежде всего о своей стране, да так и должно быть. Нет, их, конечно, волнует, чтобы очаг заболевания не распространился на другие государства, но это вторично. Так вот, когда государство думает прежде всего о своём благополучии, оно как-то для всех лучше.

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Каждое государство, власть, которая стоит у руля, решает, как и что делать для людей. Вот возьмём круизный лайнер Diamond Princess, который стоит в порту Японии. Японцы – это те, которые унитаз сделали для моментального анализа мочи, да и вообще они такие “чёткие” ребята, но вот найти на всех пассажиров тестов, еды и лекарств никак не могут. Поэтому просто приняли решение сделать плавучую тюрьму-лабораторию, чтобы про вирус побольше узнать, когда ему не противодействуют как в Китае. Здесь просто ведут наблюдение: сколько, когда и как. Беззатратно и сразу данные: так сказать, как себя поведут тараканы, если их не травить. А то сказали же – их там больше трёх тысяч, разбегаются кто куда – собрать невозможно, столько кают и столько этажей… Это тоже метод борьбы с заразой.

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Другой лайнер, Westerdam, поплавал-поплавал – никто не принимает, а теперь “отсталая” Камбоджа, не в пример “продвинутой” Японии, приняла людей, всем сделали тесты – больных нет, значит, по домам пора, мы же понимаем, каково вам.

Обстоятельства одни, поведение у всех разное. И где нужно “воевать”, а где не нужно – всё решают люди, которые стоят у власти. Вот США сразу объявили Китаю: недостаточно вы, товарищи, защищаете свою страну от вируса, вот если бы да к нам – мы бы ему корону сразу оторвали и вылечили. Хорошо делать заявления, когда это не у тебя в стране происходит и очень далеко. Да и всегда легко прийти в чужую страну и наводить там порядок. Так, на Мюнхенской конференции по безопасности 2020 Лавров сказал про Сирию: “Нас объединило желание не допустить разрушения Сирийской Арабской Республики”. Что Россия забыла в Сирии, что там забыли США и Турция тоже? Просто они все борются с терроризмом в отдельно взятой стране, тренируют свои армии, испытывают своё оружие и разные методы ведения войны. Ведь одно дело по мишеням на полигоне стрелять, и совсем другое – по людям и по реальным объектам.

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Так же было в Афганистане, Вьетнаме… Просто помогали или хотели помочь… Кому? Себе? Отшлифовать навыки, испытать оружие, и люди тут вообще не в счёт. Тут только деньги и расчёт. Тут тебе и “оборонка” работает как надо, и патриотизм прёт. Да вот только хотелось бы, чтобы в “войнушки” свои они играли на своих территориях, чтобы когда “короны” к ним придут, они были бы к этому готовы – чтобы защищать своих граждан, а не чужих.

А теперь к России-матушке перейдём, от “великого” путинского пути по спасению всех и везде – к российскому народу. Может, пора уж о нём подумать? И его спасать, а не всех и везде. И раз уж с коронавируса сняли корону, так, может, и тут её пора снять и своих людей увидеть?

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Источник: Блог Дениса Мещерского
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