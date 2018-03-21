"Испугался": оккупации Крыма Путиным нашли странное объяснение

Президент Института национальной стратегии (Россия) Михаил Ремизов заявил, что решение аннексировать Крым было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за опасений не оправдать доверия своих избирателей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На его взгляд, если бы насаждение "русской весны" на полуострове удалось подавить в 2014 году, то Путин потерял бы свой статус лидера. Такое мнение Ремизов озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия1".

"Откуда возникло решение по Крыму? Один из источников, как я могу предположить, — его размышления о том, как он может сохранить лидерство, даже не электорально, а психологически, после того, как "русская весна" в Севастополе будет подавлена и растоптана", — отметил Ремизов.

Его мысль продолжил ведущий передачи, отметив, что решающую роль в тех событиях сыграла "воля народа Крыма".

Однако Ремизов не согласился с ним и выразил убеждение в том, что будущее Крыма предопределили настроения жителей России.

"Он ссылался на волю крымчан, но если бы он это решение не принял, то он бы имел дело уже с волей россиян. Вот здесь вот", — подытожил он.

Как сообщал "Обозреватель", российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что после нынешнего президентского срока Путина при определенных условиях во временно оккупированном Крыму может начаться большая война.