Испугались? Российские корабли "сбежали" со своей базы в Сирии

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу РФ в сирийском Тартусе.

Доказательства в виде спутниковых снимок опубликовала в Facebook компания Image satellite international.

Так, приводятся два изображения. На первом можно увидеть причал, у которого пришвартованы несколько боевых кораблей (включая фрегат Адмирал Григорович) и судов обеспечения, а также две подводные лодки класса "Варшавянка".

На втором кадре, датированным 11 апреля, видно, что отряд, за исключением одной субмарины, покинул порт.

По мнению экспертов, Россия вывела в море корабли из-за возможного ракетного удара США и союзников.

Как сообщал "Обозреватель", 10 апреля американский эсминец Donald Cook, на борту которого находятся не менее 50 крылатых ракет Tomahawk, опасно приблизился к сирийскому городу Тартус, где находится российская военно-морская база.