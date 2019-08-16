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Испугались кары небесной? Россияне после ЧП с самолетом передумали лететь в Крым

2.5т Читать материал на украинском

Большинство пассажиров самолета "Уральских авиалиний", который утром 15 августа совершил аварийное приземление в Подмосковье, в итоге отказались лететь в Крым.

Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook. Только семь пассажиров решили все же продолжить путь.

"Остальные отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации", – говорится в заявлении.

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ЧП с самолетом в Подмосковье

ЧП с самолетом в Подмосковье

"КП"

Также стало известно, что 16 августа "Уральские авиалинии" отменили два регулярных рейса из Домодедово в Новосибирск.

"Вы же знаете, какая у нас вчера ситуация была. Один самолет вышел из строя, рейсы меняются", – пояснили в авиакомпании.

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Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Maltsev Denis
Maltsev Denis
они на поезде поехали, в СВ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я бы тоже отказался лететь в Крым,люди в рубашке родились
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пилот молодец что тут сказать
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