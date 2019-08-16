Испугались кары небесной? Россияне после ЧП с самолетом передумали лететь в Крым

Большинство пассажиров самолета "Уральских авиалиний", который утром 15 августа совершил аварийное приземление в Подмосковье, в итоге отказались лететь в Крым.

Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook. Только семь пассажиров решили все же продолжить путь.

"Остальные отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации", – говорится в заявлении.

ЧП с самолетом в Подмосковье "КП"

Также стало известно, что 16 августа "Уральские авиалинии" отменили два регулярных рейса из Домодедово в Новосибирск.

"Вы же знаете, какая у нас вчера ситуация была. Один самолет вышел из строя, рейсы меняются", – пояснили в авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 августа пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

Пострадали 76 человек, из них трое – дети. В больницу доставлены четверо.

Позже появились трогательные обращения спасенных пассажиров самолета.

Один из пассажиров поделился воспоминаниями об аварии. Он рассказал, что одним из первых увидел горящие двигатели, но побоялся разводить панику.

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