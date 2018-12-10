''Испугалась поражения'': Мэй приняла неожиданное решение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила решающее голосование по выходу страны из состава Евросоюза – Brexit.
По словам источника, решение политика объясняется вероятными рисками, пишет Bloomberg.
"Чтобы избежать поражения, о котором ее предупредили заранее", - отметил собеседник.
Тереза Мэй
Между тем, по словам представителя Мэй, на которого ссылается британский телеканал Sky News, голосование состоится, как и запланировано, 11 декабря.
Напомним: 27 мая 2018 года в СМИ появилась информация, что Великобритания готовит возможный план "тайно" остаться в составе ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что законодатели Великобритании могут попытаться сорвать планы по выходу страны из Европейского Союза.
10 декабря суд ЕС постановил, что Британия получила право в одностороннем порядке отказаться от Brexit.
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