Пророком быть — это занятие тяжелое и неблагодарное. Особенно если твои пророчества основываются не на гадании, а на достоверных источниках.

Вот, например, помнится, сразу после сочинской Олимпиады, я опубликовал материал о том, что все победы российской сборной — это лишь химия и физиотерапия. Это была не догадка, источником темы была приватная трехчасовая беседа с врачом одной из спортивных команд.

Боже мой, сколько какашек тогда в меня полетело! Я в один миг из "уважаемого журналиста" превратился в "больного на голову поборника теории заговора". Да, это была моя ошибка. Не стоило покушаться на самое святое, на Великую Победу России, и заранее надо было понимать, что никто в мои "инсинуации" не поверит.

А потом Великий Вождь отдал приказ для обеспечения секретности замочить всех организаторов Великой Победы, но один из них, по фамилии Родченко, успел ускользнуть и все рассказать. Хотя нет, не всё, но многое.

И сразу все те, кто кидался в меня какашками, превратились в яростных обличителей и разоблачителей мельдониевых чемпионов. За какашки двухлетней давности никто передо мной так и не извинился.

Я не в обиде. Я понимаю, что это – участь всех пророков, начиная с Кассандры.

А потому я сейчас сделаю еще одну ошибку, я снова покушусь на самое святое, на Великую Победу России и расскажу почему испанская футбольная команда превратилась в стадо сонных цыплят.

Но на этот раз источник назову сразу.

В феврале этого года зашел я к одному своему соседу, а у того — за столом серьезная такая компания сидит. Русские бизнесмены, сидящие на госзаказах, а потому все при деньгах, все при виллах на морском берегу. Собственно, и собрались попраздновать покупку виллы одним из них. Ну я к компании и присоединился. Такими знакомствами не стоит пренебрегать, если уж возможность подвернулась.

И был там, меж прочими, хозяин одной фирмочки, которая поставляла что-то там очень высокотехнологичное для великих строек века Великого Вождя. Назовем его "Господин В". Оказался это господин В светлым исключением на фоне ему подобных. Не безграмотное ЧМО, получившее госзаказ по знакомству да родственным связям, как это обычно бывает, а хороший специалист, который реально разбирается в тех строительных делах, которыми занимается.

И затеялась у нас с ним такая легкая взаимная пикировка, на взаимных подначках с легким троллингом. Люблю я такие вещи. И у оппонента есть возможность показать, какой он умный, а ты дурак. И я не в накладе, дурак - не дурак, но зато такую информацию можно услышать, какую в других условиях никакими клещами не вытащишь.

Я подкалываю его: "Крымкий мост, дескать, никогда не будет построен, там дно слишком зыбучее и неустойчивое". А он мне в ответ, грамотно, аргументировано, что какое бы дно зыбучее ни было, все равно, если углубиться на десятки и сотни метров рано или позно доберешься до скального основания. Это, конечно, нереально дорого на сотню метров вглубь, и экономически никогда не окупится, но здесь вопрос политический, а потому, все эти зыбучие почвы зацементируют баблом и мост построят.

Я подкалываю его: "Ни один стадион к ЧМ-2018 не успеют закончить, потому что воруют быстрее, чем строят". А он мне в ответ грамотно так, аргументировано, что там тоже вопрос политический, сколько не воруй, а бабла все равно вольют больше, чем своровано, и всё равно построят. Никто же не требует, чтобы на века строили. Главное, чтобы месяц все продержалось, а потом — пусть рушится. И агрументировано с цифрами в руках объясняет мне, что разница в стоимости между креслами, живущими один сезон и креслами, живущими десять лет — как раз на порядок.

Я ему — "Какой смысл надрываться, если сборная России в первом же матче вылетит с чемпионата". А он мне так задумчиво, что это как карта ляжет, и кто на каком поле играть будет. "Потому что у нас там под полем проложена…" Тут его дружки заржали, и он не договорил. Так я из него и не смог вытащить, что у них там под полями проложено и под какими полями.

А вот вчера как я прочитал рассказы о том, что испанские игроки в самые ответственные моменты начинали вести себя странно, и предположения о том, что их "купили", так вот сразу вспомнил этот февральский разговор.

Насчет "купили" это я не знаю, но зато живо представил себе такую картинку: готовится испанский голкипер принять пенальти, и в этот момент у него подногами что-то там включается. Или становится испанский игрок на заранее известную позицию для пробития пенальти, и в этот момент какой-нибудь российский "специалист" нажимает на кнопочку. И бац! Испанец получает снизу хороший заряд "анти-бодрости". Я уж не знаю в каком виде, акустического ли воздействия, электромагнитного, или просто какой-нибудь газообразной химии… Это не суть важно. Способов много и все они, что примечательно, вполне рабочие.

Да-да, я заранее соглашусь, пруфов у меня нет, линков на авторитетный источник тоже. И все, что я описал в предыдущем абзаце — это всего лишь умозрительная картинка.

Но ведь, черт возьми, если тот, кто это строил, сказал, что "у нас под полем проложена", он же явно не систему орошения имел в виду, учитывая контекст, в котором это было сказано.

И эта торжествующая фраза Российского диктора, которую я сегодня услышал из тещиного телевизора: "Испанские игроки не придумали ничего лучше, чем оправдывать свои промахи приступами внезапной слабости и сонливости", она ведь тоже что-то значит, не так ли?

Скажете, бред? Но разве сама идея о подмене пробирок с мочой по приказу государства на сочинской олимпиаде не казалась вам еще большим бредом до побега Родченкова на Запад?