Испанцы устроили протест из-за усиления карантина. Фото и видео

В Мадриде вышли на протест против ношения масок.

Сотни людей в испанской столице Мадриде вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательного ношения масок, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране.

Как сообщает France24, протестующие собрались на площади Плаза-де-Колон. Они держали в руках плакаты с лозунгами "Вируса не существует", "Маски убивают", "Мы не боимся" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

Акция протеста против усиления карантина в Мадриде

Отмечается, что акция привлекла сторонников теорий мировых заговоров и противников вакцинации.

Испанцы вышли против обязательного ношения масок

Многие из участников были без защитных масок, несмотря на то, что это противоречит постановлению правительства, которое обязывает носить их в общественных местах.

Протестующие считают, что "маски убивают"

Двумя днями ранее правительство объявило об усилении карантинных мер для сдерживания эпидемии коронавируса.

Испанцы выразили протест против усиления карантинных мер

Среди таких мер – закрытие ночных клубов, дискотек, запрет на курение в общественных местах, где нельзя соблюдать дистанцию в два метра между людьми.

Многие участники протеста в Мадриде были без масок

Как сообщал OBOZREVATEL, после относительного затишья в странах Западной Европы возросло количество новых случаев инфицирования коронавирусом. По мнению эпидемиологов, это свидетельствует о второй волне пандемии. Больше всего их зафиксировано в Испании, Германии, Франции и Румынии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!