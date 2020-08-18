МоваЯзык

Топ-темы:

Испанцы устроили протест из-за усиления карантина. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
1,1 т.
В Мадриде вышли на протест против ношения масок

В Мадриде вышли на протест против ношения масок.

Сотни людей в испанской столице Мадриде вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательного ношения масок, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране.

Как сообщает France24, протестующие собрались на площади Плаза-де-Колон. Они держали в руках плакаты с лозунгами "Вируса не существует", "Маски убивают", "Мы не боимся" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

Акция протеста против усиления карантина в Мадриде

Акция протеста против усиления карантина в Мадриде

Отмечается, что акция привлекла сторонников теорий мировых заговоров и противников вакцинации.

Испанцы вышли против обязательного ношения масок

Испанцы вышли против обязательного ношения масок

Многие из участников были без защитных масок, несмотря на то, что это противоречит постановлению правительства, которое обязывает носить их в общественных местах.

Протестующие считают, что "маски убивают"

Протестующие считают, что "маски убивают"

Двумя днями ранее правительство объявило об усилении карантинных мер для сдерживания эпидемии коронавируса.

Испанцы выразили протест против усиления карантинных мер

Испанцы выразили протест против усиления карантинных мер

Среди таких мер – закрытие ночных клубов, дискотек, запрет на курение в общественных местах, где нельзя соблюдать дистанцию в два метра между людьми.

Многие участники протеста в Мадриде были без масок

Многие участники протеста в Мадриде были без масок

Как сообщал OBOZREVATEL, после относительного затишья в странах Западной Европы возросло количество новых случаев инфицирования коронавирусом. По мнению эпидемиологов, это свидетельствует о второй волне пандемии. Больше всего их зафиксировано в Испании, Германии, Франции и Румынии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

ИспанияКоронавирус
Поделиться в Facebook
  2. Мир