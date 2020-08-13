Испанию атаковал новый вирус: госпитализировали 16 человек

Ольга Липич Мир 08:58, 13.08.2020

В испанской автономной общине Андалусия выявлено 18 случаев менингоэнцефалита, вызванного неизвестным вирусом.

Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Отмечается, что 16 человек нуждались в госпитализации, пятеро из них находятся в отделении интенсивной терапии. Еще двое инфицированных лечатся дома под наблюдением врачей.

Правительство Андалусии задействовал специальный протокол, чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания, которое, однако, не передается от человека к человеку, говорится в сообщении.

По данным газеты ABC, заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

Менингоэнцефалит – воспаление оболочек и вещества головного мозга, может затронуть спинной мозг, вызывая паралич. Клиническая картина заболевания менингоэнцефалита очень сходна с менингитом. Больные жалуются на головную боль, тошноту, озноб, рвоту, высокую температуру тела. Заболевание начинается остро. Возможен короткий продромальный период (несколько часов).

как писал OBOZREVATEL, в Южной Корее сообщили, что обнаружили новый коронавирус, который мутировал. В стране было зафиксировано три новых случая заражения мутировавшим вирусом.

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