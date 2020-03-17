Испания заявила о первом дне без смертей от COVID-19: назван регион

В столице Испании Мадриде, где в связи со вспышкой нового коронавируса начался карантин и объявили чрезвычайное положение, заявили о первом дне без смерти от COVID-19.

Согласно данным, которые Министерство здравоохранения обнародовало 16 марта, количество погибших от коронавируса в городе осталась на уровне 213, что более половины всех зарегистрированных в стране. Об этом пишет издание Lavanguardia.

Хорошая новость заключается в том, что в понедельник в Мадриде не было смертей, связанных с этой болезнью, ведь начиная с 5 марта в регионе ежедневно регистрировали смертность от нового китайского вируса.

В Мадриде прошел первый день без смертей от COVID-19

"Мадрид продолжает оставаться городом, больше всего страдает от этой чрезвычайной ситуации со здоровьем, но этот понедельник был первым днем с начала кризиса, когда не было зафиксировано случаев смерти от COVID-19", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что столица Испании продолжает оставаться регионом, который больше всего пострадал от пандемии.

Количество случаев заражения людей коронавирусов в Мадриде растет. Так, по состоянию на 16 марта в городе зарегистрирован 621 положительный результат, что привело к общему числу 4655 инфицированных, включая заражение главы города Изабел Диаз Аюсо.

Местные власти надеются, что вирус пойдет на спад примерно с 15 апреля, когда ожидается, что количество случаев выздоровления превысит число новых инфицированных коронавирусом.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в Испании количество зараженных коронавирусом за сутки с 14 на 15 марта увеличилась более чем на тысячу человек. В городах, для предостережения, через рупор граждан призывают сидеть дома.

В сети появились фото "пустынного" центра Мадрида, где в связи со вспышкой нового коронавируса начался карантин.

В Мадриде, столице Испании, полицейские загоняют людей с улицы домой из-за карантина в связи с COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся