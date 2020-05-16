Испания закрыла границы до 15 июня: кому разрешен въезд

В Испании с 16 мая по 15 июня из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничили правила для въезда в страну.

Издание el Pais сообщает, что согласно решению правительства въезд в Испанию разрешен определенным категориям граждан.

С сегодняшнего дня въезд разрешен только медикам, сотрудникам домов престарелых, дипломатам и работающим в Испании жителям приграничных регионов других стран.

COVID-19 в Испании

Также испанские власти могут допустить в страну транзитных пассажиров, которые являются постоянными жителями Шенгенской зоны (30 стран, включая членов ЕС, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн, Швейцарию и Андорру).

При этом власти могут отказать во въезде в страну гражданам ЕС и их родственникам по соображениям общественного здравоохранения, если они не "зарегистрированы в качестве резидентов Испании или направляются непосредственно к месту своего проживания в другом государстве-члене, ассоциированном с Шенгеном, или в Андорре".

Исключения возможны только для "супруга гражданина Испании или партнера по схожим отношениям, зарегистрированным в государственном реестре, для детей и родителей, проживающих с гражданином".

Отметим, что в Испании зарегистрировано свыше 274 тысяч случаев заражения COVID-19, летальных случаев свыше 27 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании коронавирус поразил 5% населения страны. При этом в разных регионах статистика заболеваемости существенно отличается.

Также стало известно, что границы Испании откроют для иностранных туристов не раньше лета 2021 года из-за пандемии СOVID-19.