Испания вышла на финишную прямую по снятию карантина: свежие данные

Испанские Мадрид и Барселона с 8 июня перешли на предпоследний этап ослабления карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

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Как сообщает Barcelona.cat, план правительства Испании включает в себя несколько этапов – от нулевого до третьего.

Мадрид и Барселона перешли на предпоследний этап ослабления ограничений

Мадрид и Барселона перешли на второй этап, на котором все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, однако исчезают временные интервалы для прогулок и занятий спортом на улице.

Разрешаются встречи с близкими – 15 человек максимум. Кафе и рестораны теперь могут обслуживать клиентов внутри заведений, а не только на террасах. Но одновременно может быть занято не более 40% от обычного числа столиков.

Снова открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность торговым центрам, театрам, кинотеатрам, спортзалам с ограничением на одновременное посещение лиц.

Также можно отпраздновать свадьбу, однако число приглашенных не должно превышать 50 человек, если церемония проходит в закрытом помещении.

На последнем, третем этапе смягчения ограничений, на который с понедельника перешли 52% жителей Испании, вводятся дополнительные послабления для кафе, баров, отелей.

Кроме того, можно собираться группами до 20 человек, разрешено возобновить деятельность казино, могут открыться дискотеки, однако без зон для танцев.

При этом предприятиям все еще рекомендуется по мере возможности разрешить своим сотрудникам работать в удаленном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, новые официальные данные в Испании показали, что в пик распространения коронавируса в стране зарегистрировали 17 тысяч "необъяснимых" смертей.

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