Испания вводит масочный режим в транспорте: как будет работать

С 4 мая в Испании вводится обязательный масочный режим в транспорте как одна из мер в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

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Как пишет El Mundo, о таком нововведении сообщил накануне премьер-министр страны Педро Санчес.

При этом он отметил, что людей будут бесплатно снабжать масками. Их можно будет получить прямо на остановках транспорта или от представителей власти, Красного Креста или других организаций.

Маски будут раздавать бесплатно

По состоянию на утро 3 мая в Испании зафиксировано 245 567 случаев заражения коронавирусом, из них 25 100 смертельных. 146 233 заболевших уже выздоровели, а 74 234 продолжают болеть.

По количеству больных COVID-19 Испания занимает второе место в мире после США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании решили ослабить карантин. Жители страны могут выходить на прогулки и заниматься спортом со 2 мая.