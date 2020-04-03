Испания внезапно заявила о замедлении темпов распространения COVID-19

В Испании темпы роста заболеваемости коронавирус и смертей от этого недуга начали снижаться, несмотря на то, что страна за последние дни побила рекорд Италии по количеству случаев заражения COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
В частности, 3 апреля испанское Министерство здравоохранения объявило о 7472 новых случаях, что привело к общему числу 117 710 против вчерашних 110 238. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, 26 марта количество инфицированных новым китайским вирусом в стране выросло на 18 процентов. Однако эта цифра была выше 10 процентов только один раз за последние шесть дней, что говорит о замедлении темпов распространения эпидемии.
"Вчера он упал до нового минимума – 7,9 процента, а сегодняшний показатель в 6,8 процента все еще является перспективным. В конце тоннеля есть свет. Проблеск надежды: кривая стабилизировалась. Мы достигли... пика кривой и начали фазу замедления" , – сказал министр здравоохранения Сальвадор Илла.
Отмечается, что более 2000 последних инфекций были в районе Мадрида, а еще 1650 – в Каталонии. Тогда как Балеарские и Канарские острова сообщили о примерно 50 новых случаях каждый за последние сутки. Минздрав Испании уверяет, что в стране 30 553 человек пришли от COVID-19, тогда как 10 935 умерли.
"Количество погибших в Испании является вторым в мире, уступая только Италии, и быстро выросло после того, как о первой смерти было сообщено только 3 марта. Однако замедление скорости заражения были признаны обнадеживающим знаком. Это позволяет предположить, что карантинные меры могут работать", – пишет издание.
dailymail.co.uk
dailymail.co.uk
dailymail.co.uk
Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании заявили, что их ученые уже до конца апреля могут разработать прототип вакцины от нового китайского коронавируса.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.