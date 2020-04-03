Испания внезапно заявила о замедлении темпов распространения COVID-19

В Испании темпы роста заболеваемости коронавирус и смертей от этого недуга начали снижаться, несмотря на то, что страна за последние дни побила рекорд Италии по количеству случаев заражения COVID-19.

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В частности, 3 апреля испанское Министерство здравоохранения объявило о 7472 новых случаях, что привело к общему числу 117 710 против вчерашних 110 238. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 26 марта количество инфицированных новым китайским вирусом в стране выросло на 18 процентов. Однако эта цифра была выше 10 процентов только один раз за последние шесть дней, что говорит о замедлении темпов распространения эпидемии.

"Вчера он упал до нового минимума – 7,9 процента, а сегодняшний показатель в 6,8 процента все еще является перспективным. В конце тоннеля есть свет. Проблеск надежды: кривая стабилизировалась. Мы достигли... пика кривой и начали фазу замедления" , – сказал министр здравоохранения Сальвадор Илла.

Отмечается, что более 2000 последних инфекций были в районе Мадрида, а еще 1650 – в Каталонии. Тогда как Балеарские и Канарские острова сообщили о примерно 50 новых случаях каждый за последние сутки. Минздрав Испании уверяет, что в стране 30 553 человек пришли от COVID-19, тогда как 10 935 умерли.

"Количество погибших в Испании является вторым в мире, уступая только Италии, и быстро выросло после того, как о первой смерти было сообщено только 3 марта. Однако замедление скорости заражения были признаны обнадеживающим знаком. Это позволяет предположить, что карантинные меры могут работать", – пишет издание.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании заявили, что их ученые уже до конца апреля могут разработать прототип вакцины от нового китайского коронавируса.

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