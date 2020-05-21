В среду, 20 мая, парламент Испании в пятый раз продолжил чрезвычайное положение из-за коронавирусной болезни COVID-19.
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Как сообщает El Pais, режим ЧП в стране продлится как минимум до 7 июня.
Парламент Испании продолжил "коронавирусное" ЧП
"Путь, которым мы идем, является единственным, который может победить вирус. Спасибо всем членам парламента, которые поддержали чрезвычайное положение, поскольку своим голосом они спасли тысячи жизней", – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
По его словам, нужно удерживать жесткий контроль над ситуацией со здравоохранением в то время, как страна начинает ослаблять ограничения и восстанавливать экономическую деятельность.
Чрезвычайное положение дает правительству полномочия ограничивать конституционные права, такие как свободное передвижение и собрания граждан.
В большей части Испании снова открылись небольшие магазины, но путешествия между провинциями остаются строго ограниченными.
По состоянию на 21 мая в стране зафиксировано 279 524 случая коронавируса, из них 27 888 случаев – с летальным исходом.
Как сообщал OBOZREVATEL, Бразилия по состоянию на 21 мая обогнала Испанию по количеству заразившихся коронавирусом и вышла на третье место в мировом рейтинге.
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