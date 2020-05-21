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Испания в пятый раз продлила чрезвычайное положение из-за COVID-19

1.4т
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В среду, 20 мая, парламент Испании в пятый раз продолжил чрезвычайное положение из-за коронавирусной болезни COVID-19.

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Как сообщает El Pais, режим ЧП в стране продлится как минимум до 7 июня.

Парламент Испании продолжил "коронавирусное" ЧП

Парламент Испании продолжил "коронавирусное" ЧП

"Путь, которым мы идем, является единственным, который может победить вирус. Спасибо всем членам парламента, которые поддержали чрезвычайное положение, поскольку своим голосом они спасли тысячи жизней", – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По его словам, нужно удерживать жесткий контроль над ситуацией со здравоохранением в то время, как страна начинает ослаблять ограничения и восстанавливать экономическую деятельность.

Чрезвычайное положение дает правительству полномочия ограничивать конституционные права, такие как свободное передвижение и собрания граждан.

В большей части Испании снова открылись небольшие магазины, но путешествия между провинциями остаются строго ограниченными.

По состоянию на 21 мая в стране зафиксировано 279 524 случая коронавируса, из них 27 888 случаев – с летальным исходом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бразилия по состоянию на 21 мая обогнала Испанию по количеству заразившихся коронавирусом и вышла на третье место в мировом рейтинге.

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Тема
Коронавирус
Место
Испания
Тег
вирус
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