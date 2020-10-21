Испания стала первой страной ЕС с 1 млн зараженных коронавирусом

В Испании с начала пандемии зафиксировано более миллиона зараженных коронавирусом.

По данным worldometers.info, сейчас в стране насчитывается 1 046 641 случай. При этом скончались 34,3 тысячи человек. Количество выздоровевших неизвестно.

Показатели по заболеваемости коронавирусом в Испании. worldometers.info

Таким образом Испания стала шестой в мире страной, где заболели более миллиона человек, и первой в Европе по этому показателю.

Отметим, что в США заразились уже более 8,5 млн, в Индии – 7,7 млн, в Бразилии – 5,2 млн, в России – 1,4 млн, в Аргентине – 1 млн.

Испания – шестая в мире страна, где уже более миллиона зараженных коронавирусом. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирландия первой в Европе вернулась к полному локдауну из-за пандемии коронавируса. Власти приняли решение ввестижесткий шестинедельный карантин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек.