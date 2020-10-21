Испания стала первой страной ЕС с 1 млн зараженных коронавирусом

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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  • За время пандемии в Испании скончались уже почти 35 тысяч человек

  • На фоне вспышки заболеваемости по Европе некоторые страны начали вводить жесткий карантин

В Испании уже более миллиона зараженных коронавирусом

В Испании с начала пандемии зафиксировано более миллиона зараженных коронавирусом.

По данным worldometers.info, сейчас в стране насчитывается 1 046 641 случай. При этом скончались 34,3 тысячи человек. Количество выздоровевших неизвестно.

Показатели по заболеваемости коронавирусом в Испании.

Таким образом Испания стала шестой в мире страной, где заболели более миллиона человек, и первой в Европе по этому показателю.

Отметим, что в США заразились уже более 8,5 млн, в Индии – 7,7 млн, в Бразилии – 5,2 млн, в России – 1,4 млн, в Аргентине – 1 млн.

Испания шестая в мире страна, где уже более миллиона зараженных коронавирусом

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирландия первой в Европе вернулась к полному локдауну из-за пандемии коронавируса. Власти приняли решение ввестижесткий шестинедельный карантин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек.

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