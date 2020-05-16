Испания стала лидером антирейтинга по COVID-19 в Европе: статистика по коронавирусу на 16 мая. Постоянно обновляется

Коронавирусом по всему миру заразились свыше 4,7 млн человек. В Европе Испания стала лидером антирейтинга по COVID-19.

Больше всего зараженных в США – более 1,5 млн пациентов, Испании – больше 276 тысяч, России – 272 тысячи.

За минувшие сутки в мире диагностировали 99 405 случаев заболевания коронавирусом. Это на 3 тыс. случаев больше, чем 14 мая.

Лидером антирейтинга по количеству летальных случаев является США – 89 тысяч, Британия – 34 тысячи, Италия – 32 тысячи. Всего зарегистрировано летальных случаев по миру – 309 тысяч, выздоровели – 1,8 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 17 858 человек. Умерли 497 пациентов, выздоровели – 4 906.

Большое количество новых зараженных стали фиксировать в Мексике, Бразилии и Пакистане.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усиленное тестирование на коронавирус.

Главное за 16 мая:

01:36 – В Москве от коронавируса скончался еще 71 пациент. Количество летальных случаев в городе увеличилось до 1503, сообщил оперативный штаб.

01:29 – За границей по состоянию на вечер 16 мая 141 украинец лечится от коронавируса, 73 человека выздоровели и 8 скончались, сообщила пресс-служба МИД.

Больше всего больных в Италии – 121 человек. В Австрии, Беларуси и России по 3 человека, в США, Чехии и Швеции – по 2, в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте – по одному.

01:17 – Коронавирусом во всем мире заразились уже более 4,7 миллионов человек, из которых выздоровели более 1,8 миллиона и свыше 311 тысяч скончались.

01:11 – В Италии рекордно упала смертность от коронавируса COVID-19: за сутки скончались 153 человека, что является наименьшим показателем с начала карантина.

23:49 – Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня в Верховной Раде ни среди нардепов, ни среди работников аппарата нет больных COVID-19.

23:31 – В США коронавирусом COVID-19 заболели более 1,5 миллиона человек, что составляет треть от общего количества в мире (почти 4,7 млн).

22:55 – Распыление дезинфицирующих средств является неэффективным методом борьбы с коронавирусом COVID-19. Мало того, это может нанести больше время, чем пользы, заявили в ВОЗ.

22:30 – В Италии с 18 мая откроют магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, рестораны, бары, пиццерии, кондитерские кафе-мороженое. Также отменяется двухнедельный карантин для граждан ЕС, которые приезжают в страну, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

22:25 – Министерство здравоохранения Украины после смягчения карантина озвучило правила для парикмахерских и салонов красоты, а также их клиентов.

22:00 – По результатам исследования выяснилось, что от гидроксихлорохина нет ни пользы, ни вреда при лечении коронавируса, заявил комиссар департамента здравоохранения Нью-Йорка Говард Цукер.

Препарат активно продвигал президент США Дональд Трамп.

21:20 – В штате Нью-Йорк за минувшие сутки зафиксировано 157 летальных случаев от коронавируса. При этом уменьшилось количество новых инфицированных – до 400 за сутки, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

20:30 – В Чечне коронавирусом заболели более 50 медиков, заявил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. Скончалась одна медсотрудница – молодая беременная девушка.

19:46 – Руководитель Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили якобы заразился коронавирусом. Информация об этом появилась в известном Telegram-канале.

19:35 – В Молдове коронавирусом заболели уже 5 934 человека, вылечилось 2 344 пациента и 207 скончались, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Кристину Стратулат.

19:16 – Киевляне массово нарушают карантин в центральном ботсаду и Межигорье.

19:03 – Министерство здравоохранения Канады одобрило проведение первых испытаний вакцины от COVID-19, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

18:59 – В Волынской области коронавирусом заболели четверо сотрудников отделения лабораторного центра Министерства здравоохранения.

17:44 – Германия с 16 мая ослабила карантин, который был введен два месяца назад, на границах с Австрией, Францией и Швейцарией, а с Люксембургом сняла ограничения полностью. Решение было принято исходя из развития ситуации с заражениями коронавирусом, передает "Укрінформ".

Отныне разрешено пересекать границу с деловой целью, а также по уважительным семейным причинам или в случае наличия недвижимости в соседней стране.

17:18 – Китайские ученые начали испытания пяти различных вакцин от коронавируса COVID-19 на 2575 добровольцах.

16:33 – Врач московского ЦСКА умер от коронавируса. О заражении врача стало известно 1 мая. Тогда же он был госпитализирован в больницу.

16:25 – Ученые показали самую точную 3D-модель коронавируса.

16:00 – В Украине растет количество больных COVID-19 детей. Несмотря на предыдущие утверждения, что данная возрастная группа практически не подвержена заражению, детские инфекционные больницы переполнены.

15:39 – В Германии суточный показатель смертности от COVID-19 снизился вдвое.

15:35 – В Испании зафиксировали самый низкий показатель смертности от COVID-19, начиная с 18 марта.

14:52 – Названы даты спада эпидемии коронавируса в Украине.

14:44 – Пересечь границу с Польшей пешком теперь можно только через пункт пропуска "Шегини". В ПП "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская" можно пересечь границу лишь на автомобиле.

14:36 – В Греции ослабили режим карантина. Власти открыли более 500 пляжей.

14:30 – В Испании с 16 мая по 15 июня из-за пандемии COVID-19 ограничили правила для въезда в страну.

13:41 – Врачи назвали самый серьезный симптом коронавируса. При его наличии больного необходимо срочно госпитализировать.

13:28 – Мужчины в арабских странах Персидского залива болеют COVID-19 чаще женщин, потому что им трудно отказаться от привычных традиций.

12:57 – Врачи рассказали об опасности масок для детей до двух лет. При их ношении существует риск удушения, а также повышается вероятность заразиться вирусом.

12:53 – В Российской Федерации за прошедшие сутки коронавирусом заразились 9 200 человек, общее число инфицированных превысило 272 тысячи.

Пандемия COVID-19

12:42 –В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Изначально мальчик жаловался только на боль в зубах.

12:30 – В Турции из-за пандемии COVID-19 ввели четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая.

12:10 – В Китае за минувшие сутки зарегистрировали 8 новых случаев коронавируса и 13 бессимптомных больных.

11:59 – Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина в Украине.

11:45 – В Киеве всего зафиксировано 2 221 случай заболевания COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 153 человека.

11:22 – На Хмельнитчине монах с COVID-19 перед смертью массово заразил людей.

11:15 – В Украине со следующей недели начнут использовать ИФА-тестирования на определение COVID-19.

10:57 –В Одессе десятки людей собрались в одном из ночных клубов, несмотря на действующий в городе карантин. При этом почти никто из посетителей не был в медицинской маске.

10:51 –Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинский аппарат искусственной вентиляции легких "Новатор", который раскритиковали врачи, не будет закупаться для использования в больницах.

10:45 – В Крыму заявили о 13 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Из 13 заразившихся - 9 бессимптомных.

10:30 – Врачи сообщили, что пациенты, которые переболели COVID-19, могут впоследствии заработать инсулинозависимый сахарный диабет.

10:00 – Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю по применению адаптивного карантина к религиозным организациям.

09:56 – Власти Италии приняли решение открыть границы на въезд и выезд из страны с 3 июня 2020 года. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных в мире из-за пандемии COVID-19.

09:15 – По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине официально подтверждено 17 858 случаев COVID-19. Из них 528 случаев заражения были обнаружены за последние сутки.

08:56 – Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что руководители больниц не сообщают Государственной службе по вопросам труда обо всех случаях заражения коронавирусом среди медиков.

08:30 – Оккупанты в Крыму с 18 мая снимают режим всеобщей строгой самоизоляции, заменяя его на рекомендации жителям ограничить поездки и выход из дома без необходимости.

05:10 – Министр сельского хозяйства Нидерландов заявил, что собака и три кошки в их стране выработали антитела к новому коронавирусу.

04:25 – Президент США Дональд Трамп заявил, что США сотрудничают в разработке вакцины от COVID-19 со специалистами из Индии.

03:10 – В Ривненской области коронавирусом заболели еще 22 человека. Возраст пациентов от 6 до 92 лет, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

Всего в области заразились 1 104 человека, среди которых 233 медсотрудника и 82 ребенка.

02:39 – Доктор Евгений Комаровский заявил: использовать перчатки как средство защиты от COVID-19 нет смысла, и не рекомендовал носить их в магазинах, на улице и т.д. Он назвал причины.

01:20 – Все киевские интернаты будут проверены на коронавирус после вспышки в одном из таких учреждений. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Виталий Кличко.

00:01 – Реальное количество жертв COVID-19 в США составляет до 110 тысяч, то есть статистика занижена на около 20 тысяч, заявили в Гарвардском университете.