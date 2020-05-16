Испания стала лидером антирейтинга по COVID-19 в Европе: статистика по коронавирусу на 16 мая. Постоянно обновляется

Коронавирусом по всему миру заразились свыше 4,6 млн человек. В Европе Испания стала лидером антирейтинга по COVID-19.

Больше всего зараженных в США – почти 1,5 млн пациентов, Испании – больше 274 тысяч, России – 263 тысячи.

За минувшие сутки в мире диагностировали 99 405 случаев заболевания коронавирусом. Это на 3 тыс. случаев больше, чем 14 мая.

Лидером антирейтинга по количеству летальных случаев является США – 89 тысяч, Британия – 34 тысячи, Италия – 32 тысячи. Всего зарегистрировано летальных случаев по миру – 309 тысяч, выздоровели – 1,8 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 17 858 человек. Умерли 497 пациентов, выздоровели – 4 906.

Большое количество новых зараженных стали фиксировать в Мексике, Бразилии и Пакистане.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усиленное тестирование на коронавирус.

Главное за 16 мая:

13:28 –Мужчины в арабских странах Персидского залива болеют COVID-19 чаще женщин, потому что им трудно отказаться от привычных традиций.

12:53 – В Российской Федерации за прошедшие сутки коронавирусом заразились 9 200 человек, общее число инфицированных превысило 272 тысячи.

12:42 –В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Изначально мальчик жаловался только на боль в зубах.

12:30 – В Турции из-за пандемии COVID-19 ввели четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая.

12:10 – В Китае за минувшие сутки зарегистрировали 8 новых случаев коронавируса и 13 бессимптомных больных.

11:45 – В Киеве всего зафиксировано 2 221 случай заболевания COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 153 человека.

11:15 – В Украине со следующей недели начнут использовать ИФА-тестирования на определение COVID-19.

10:57 –В Одессе десятки людей собрались в одном из ночных клубов, несмотря на действующий в городе карантин. При этом почти никто из посетителей не был в медицинской маске.

10:51 –Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинский аппарат искусственной вентиляции легких "Новатор", который раскритиковали врачи, не будет закупаться для использования в больницах.

10:45 – В Крыму заявили о 13 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Из 13 заразившихся - 9 бессимптомных.

10:30 – Врачи сообщили, что пациенты, которые переболели COVID-19, могут впоследствии заработать инсулинозависимый сахарный диабет.

10:00 – Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю по применению адаптивного карантина к религиозным организациям.

09:56 – Власти Италии приняли решение открыть границы на въезд и выезд из страны с 3 июня 2020 года. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных в мире из-за пандемии COVID-19.

09:15 – По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине официально подтверждено 17 858 случаев COVID-19. Из них 528 случаев заражения были обнаружены за последние сутки.

08:56 – Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что руководители больниц не сообщают Государственной службе по вопросам труда обо всех случаях заражения коронавирусом среди медиков.

08:30 – Оккупанты в Крыму с 18 мая снимают режим всеобщей строгой самоизоляции, заменяя его на рекомендации жителям ограничить поездки и выход из дома без необходимости.

05:10 – Министр сельского хозяйства Нидерландов заявил, что собака и три кошки в их стране выработали антитела к новому коронавирусу.

04:25 – Президент США Дональд Трамп заявил, что США сотрудничают в разработке вакцины от COVID-19 со специалистами из Индии.

03:10 – В Ривненской области коронавирусом заболели еще 22 человека. Возраст пациентов от 6 до 92 лет, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

Всего в области заразились 1 104 человека, среди которых 233 медсотрудника и 82 ребенка.

02:39 – Доктор Евгений Комаровский заявил: использовать перчатки как средство защиты от COVID-19 нет смысла, и не рекомендовал носить их в магазинах, на улице и т.д. Он назвал причины.

01:20 – Все киевские интернаты будут проверены на коронавирус после вспышки в одном из таких учреждений. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Виталий Кличко.

00:01 – Реальное количество жертв COVID-19 в США составляет до 110 тысяч, то есть статистика занижена на около 20 тысяч, заявили в Гарвардском университете.

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