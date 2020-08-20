Испания снова стала эпицентром COVID-19 в Западной Европе

Карина Бондаренко Мир 07:28, 20.08.2020

В Испании за минувшие сутки, 19 августа, подтвердили 3 715 новых случаев заражения коронавирусом.

Это стало новым антирекордом по суточному приросту с моменты выхода страны из карантина, сообщает El Pais.

На сегодняшний день в Испании наивысший показатель случаев заболевания в Западной Европе. Отмечается, что больше всего больных зафиксировали в Мадриде – 1 535. За сутки в стране было 14 летальных случаев, днем ранее сообщалось о 21 жертве.

Министерство здравоохранения сообщает, что за неделю от вируса скончался 131 человек. Общее количество случаев заражения достигло 370 867 человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее, разведка США обвинила власти Уханя в скрытии вспышки COVID-19.

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