Испания снова стала эпицентром COVID-19 в Западной Европе

В Испании за минувшие сутки, 19 августа, подтвердили 3 715 новых случаев заражения коронавирусом.

Это стало новым антирекордом по суточному приросту с моменты выхода страны из карантина, сообщает El Pais.

На сегодняшний день в Испании наивысший показатель случаев заболевания в Западной Европе. Отмечается, что больше всего больных зафиксировали в Мадриде – 1 535. За сутки в стране было 14 летальных случаев, днем ранее сообщалось о 21 жертве.

Министерство здравоохранения сообщает, что за неделю от вируса скончался 131 человек. Общее количество случаев заражения достигло 370 867 человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее, разведка США обвинила власти Уханя в скрытии вспышки COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся