Испания объявила о последнем продлении особого режима из-за COVID-19

В Испании планируют в шестой раз продлить режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19 – на 15 дней.

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Планируется, что продление особого режима будет последним. Об этом в воскресенье, 31 мая, объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает RTVE.

"Я сообщил председателям автономных сообществ, что нам нужно будет последнее продление режима повышенной готовности", – сказал он.

Педро Санчес BFV

Голосование по предложению правительства в конгрессе депутатов должно состояться 3 июня.

По словам премьера, на заключительной, третьей стадии "деэскалации" карантина (с 8 по 21 июня) управление от центральных властей перейдет к руководству автономных сообществ.

"В руках правительства останется только регулирование передвижения", – отметил Санчес. Согласно плану, передвижение по стране в полном объеме можно будет возобновить в июле.

Испанский премьер-министр также напомнил, что угроза коронавируса не миновала. Он призвал всех граждан, особенно молодежь, соблюдать правила карантина и меры предосторожности.

Отметим, режим повышенной готовности действует в Испании с 14 марта. С того времени он продлевался уже пять раз.

По состоянию на 31 мая в Испании скончались более 27 тысяч инфицированных, всего COVID-19 заразились более 286 тысяч.

Данные на 31 мая worldometers.info

Данные на 31 мая worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Испании заявили, что начнут принимать иностранных туристов уже в конце июля.

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