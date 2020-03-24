Испания побила антирекорд смертности от коронавируса: 514 человек за день

В Испании 24 марта от коронавируса скончались 514 человек. Таким образом, страна побила антирекорд смертности, ведь этот показатель вырос сразу на 23,6%.

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В целом по состоянию на 24 марта в стране от опасной инфекции умерли уже 2 696 человек. По данным испанского Минздрава, последняя статистика продемонстрировала самое большое однодневное увеличение смертности в стране с начала вспышки, пишет Daily Mail.

Что касается количества зараженных, то оно увеличилось на 6 584 человек (почти на 20%) – до 39 673 человек.

Резкий скачок этих данных произошел после того, как испанские солдаты обнаружили мертвых и умирающих людей, оставленных в нескольких домах престарелых. Так, минимум 17 пациентов скончались в оставленном доме престарелых в Мадриде, еще 21 - в пригороде Аликанте.

Кроме того, множество пожилых людей в этих учреждениях заразились. Персонал домов престарелых оставил пациентов на произвол судьбы, когда там были обнаружены вспышки заболевания. Сейчас в 20% испанских домов престарелых зафиксированы случаи коронавируса.

Эпидемия коронавируса в Испании Daily Mail

Эпидемия коронавируса в Испании Daily Mail

По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Испании Марии Хосе Сьерры, основная категория умерших от коронавируса в стране – это люди старше 70 лет и особенно после 80 лет. Кроме того, 70% пациентов реанимаций являются людьми, возраст которых превышает 60 лет.

Резкий скачок смертности от коронавируса в Испании привел к настоящему похоронному кризису. Ведь в соответствии с протоколами, работники здравоохранения получили инструкции оставлять тела на месте гибели при подозрении на смерть от Covid-19 до прибытия врача. Но учитывая рост смертности, такое ожидание может быть весьма длительным. Кроме того, 14 городских кладбищ Мадрида города предупредили, что не смогут принимать тела для погребения, поскольку у персонала нет адекватного защитного снаряжения.

В Мадриде проявилась и острая нехватка мест для размещения больных коронавирусом. Чтобы решить эту проблему, власти решили создать полевой госпиталь на 5 500 коек на базе местного конгресс-центра. Тем временем в пригороде Барселоны строят приют для изоляции бездомных на 100 мест.

Эпидемия коронавируса в Испании Daily Mail

Эпидемия коронавируса в Испании Daily Mail

Эпидемия коронавируса в Испании Daily Mail

Напомним, что наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса в Испании является Мадридский регион. Там заразились 12 352 человек (чуть меньше трети от общего числа заболевших), а умерли 1 535 пациентов (57% от общенационального показателя).

По словам министра здравоохранения Испании Сальвадора Илла, в ближайшие дни эпидемия коронавируса в стране может достичь своего пика.

В этой связи правительство государства намерено добиваться одобрения парламента для продления двухнедельного чрезвычайного положения еще на 15 дней, до 11 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Мадриде решили хранить тела умерших от коронавируса на катке торгового центра "Ледовый дворец". Такое решение было принято из-за того, что морги и больницы в столице Испании переполнены.

А испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, рассказали, что находят стариков, умерших от коронавируса, прямо в постелях.

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