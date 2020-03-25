Испания обогнала Китай по числу смертей от коронавируса: 738 жертв за сутки

Испания побила новый антирекорд смертности от коронавируса и обошла даже Китай, откуда пандемия начала распространяться по миру.
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Так, всего за сутки число жертв от инфекции в Испании выросло на 738 человек и достигло 3 434, пишет DW. При этом в Китае за время эпидемии скончался 3 281 человек.
Среди европейских стран Испания по уровню смертности от коронавируса уступает только Италии, где умерли 6 820 пациентов.
Что касается числа инфицированных испанцев, то оно также существенно выросло за сутки – сразу на 20%, – и поднялось до отметки в 47 610.
Коронавирус в Испании
barcelonatm.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 25 марта коронавирус окончательно перекочевал в Европу. Теперь Италия и Испания стали эпицентром опасного заболевания. Крематории в обоих странах переполнены.
Напомним, 24 марта в Испании от коронавируса скончались 514 человек. Из-за этого показатель смертности вырос сразу на 23,6%.
Напомним, в Мадриде решили хранить тела умерших от коронавируса на катке торгового центра "Ледовый дворец". Такое решение было принято из-за того, что морги и больницы в столице Испании переполнены.
А испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, рассказали, что находят стариков, умерших от коронавируса, прямо в постелях.
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