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25 марта • обновлено в 16:04
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Испания обогнала Китай по числу смертей от коронавируса: 738 жертв за сутки

1.7т
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Испания побила новый антирекорд смертности от коронавируса и обошла даже Китай, откуда пандемия начала распространяться по миру.

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Так, всего за сутки число жертв от инфекции в Испании выросло на 738 человек и достигло 3 434, пишет DW. При этом в Китае за время эпидемии скончался 3 281 человек.

Среди европейских стран Испания по уровню смертности от коронавируса уступает только Италии, где умерли 6 820 пациентов.

Что касается числа инфицированных испанцев, то оно также существенно выросло за сутки – сразу на 20%, – и поднялось до отметки в 47 610.

Коронавирус в Испании

Коронавирус в Испании

barcelonatm.ru

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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