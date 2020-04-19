Испания начала освобождаться от коронавируса: установлен рекорд

Суточная смертность от COVID-19 в Испании достигла рекордно низкого показателя за месяц.

По данным Минздрава Испании, за последние сутки от инфекции умерли 410 человек, но это самый низкий показатель с 22 марта.

При этом пик смертности был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки умерли 950 людей.

Всего с начала эпидемии в Испании коронавирусом заболели почти 196 тысяч человек, из которых более 20 тысяч скончались. Вылечиться удалось уже 77 тысячам людей.

worldometers.info

worldometers.info

В Испании количество жертв коронавируса пошло на спад dailymail.co.uk

Как писал OBOZREVATEL, COVID-19 не утихает в странах Европы и США. Более 2,3 миллиона человек заболели по всему миру, 162 тысячи скончались. Первое место в антирейтинге занимают Штаты, затем идут Испания и Италия.

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