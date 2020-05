Почти 100 тысяч жертв: Испания, Италия и Британия отчитались о прорыве в борьбе с COVID-19

За последние сутки в Великобритании от коронавируса скончалось 118 человек общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 793.

Соединенное Королевство занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире (после США). С начала эпидемии COVID-19 был подтвержден у 259 559 человек, говорится в сводке министерства здравоохранения страны, опубликованной в Twitter.

Вместе с тем, в Италии за последние сутки от коронавируса скончались 50 человек, на 69 меньше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения. Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 785 человек.

При этом издание La Repubblica отмечает, что данные о количестве умерших за прошедший день пока не передали власти Ломбардии, самого пострадавшего региона Италии, поэтому число скончавшихся, вероятно, вырастет.

За последние сутки вылечилось 1639 пациентов, общее число выздоровевших достигло 140 479.

В Испании же за 23 мая скончались 70 человек. Самые высокие суточные потери зафиксированы в Каталонии (31 человек) и Мадриде (21 человек). Шесть человек умерли в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, по три – в Валенсии и Галисии, по два – в Андалусии и на Канарских островах, по одному – в сообществах Риоха и Астурия.

Суточная смертность в Испании не превышает 100 человек уже восьмой день подряд. Всего с начала пандемии заражение коронавирусом подтверждено у 235 772 человек, у 246 из них – за последние сутки.

