Испания и Италия обогнали Китай по числу жертв коронавируса, США – также в лидерах антирейтинга

Испания и Италия опередили Китай по количеству жертв коронавируса, а США стали третьими в общем антирейтинге с 68 тысячами зараженных в стране.
Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometers по состоянию на четверг, 26 марта.
За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 683 человека, в Испании зарегистрировали 656 летальных случаев.
Испания и Италия обогнали Китай по числу жертв коронавируса
Фокус
Таким образом общие показатели составили: Китай – 3287 смертей, Испания – 3647, а Италия – 7503. Ускорились темпы и в США – там скончались уже 1032 человека.
В Испании Мадрид стал наиболее пострадавшим регионом страны, но в Каталонии на северо-востоке также наблюдается быстрый рост заболеваемости.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на 25 марта коронавирус окончательно перекочевал в Европу. Теперь Италия и Испания стали эпицентром опасного заболевания. Крематории в обоих странах переполнены.
Напомним, 24 марта в Испании от коронавируса скончались 514 человек. Из-за этого показатель смертности вырос сразу на 23,6%.
В Мадриде решили хранить тела умерших от коронавируса на катке торгового центра "Ледовый дворец". Такое решение было принято из-за того, что морги и больницы в столице Испании переполнены.
А испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, рассказали, что находят стариков, умерших от коронавируса, прямо в постелях.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.