Испания и Италия обогнали Китай по числу жертв коронавируса, США – также в лидерах антирейтинга

Испания и Италия опередили Китай по количеству жертв коронавируса, а США стали третьими в общем антирейтинге с 68 тысячами зараженных в стране.

Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometers по состоянию на четверг, 26 марта.

За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 683 человека, в Испании зарегистрировали 656 летальных случаев.

Испания и Италия обогнали Китай по числу жертв коронавируса Фокус

Таким образом общие показатели составили: Китай – 3287 смертей, Испания – 3647, а Италия – 7503. Ускорились темпы и в США – там скончались уже 1032 человека.

В Испании Мадрид стал наиболее пострадавшим регионом страны, но в Каталонии на северо-востоке также наблюдается быстрый рост заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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