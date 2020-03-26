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26 марта • обновлено в 10:48
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Испания и Италия обогнали Китай по числу жертв коронавируса, США – также в лидерах антирейтинга

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Испания и Италия опередили Китай по количеству жертв коронавируса, а США стали третьими в общем антирейтинге с 68 тысячами зараженных в стране.

Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometers по состоянию на четверг, 26 марта.

За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 683 человека, в Испании зарегистрировали 656 летальных случаев.

Испания и Италия обогнали Китай по числу жертв коронавируса

Испания и Италия обогнали Китай по числу жертв коронавируса

Фокус

Таким образом общие показатели составили: Китай – 3287 смертей, Испания – 3647, а Италия – 7503. Ускорились темпы и в США – там скончались уже 1032 человека.

В Испании Мадрид стал наиболее пострадавшим регионом страны, но в Каталонии на северо-востоке также наблюдается быстрый рост заболеваемости.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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