Правительства Испании и Франции, которые являются одними из самых пострадавших от коронавируса COVID-19 европейских стран, подготовили план выхода из карантина.

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Ослабление жестких ограничений начнется уже в первых числах мая и будет проходить поэтапно, пишет "Интерфакс-Украина".

zn.ua

Как будет выходить из карантина Испания

Правительство Испании с 4 мая начнет постепенно реализовывать план по отмене карантина, заявил премьер-министр Педро Санчес. Он уточнил, что все будет зависеть от ситуации в конкретном регионе.

Каждая фаза будет длиться две недели – один среднестатистический инкубационный период. Нулевая фаза является подготовительной. В это время будут разрешены прогулки детей младше 14 лет в сопровождении одного взрослого на протяжении часа в сутки. Можно будет заниматься спортом на открытом воздухе в одиночестве или группой людей, которые проживают в одной квартире. Возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов на вынос.

Испания начнет выходить из карантина 4 мая rtvi.com

Также при соблюдении строгих мер безопасности начнут открываться мелкие торговые точки, спортзалы, гостиницы (речь идет лишь о номерах, но не местах скопления людей - холлах, барах и ресторанах). Разрешат посещать храмы, возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств, станет возможным перемещение внутри провинций.

Второй этап предусматривает открытие внутренних помещений кафе и ресторанов, но при условии соблюдения дистанции. Также заработают кинотеатры и выставки, а в храмах разрешат собираться большему количеству прихожан.

На третьем этапе упростят передвижение, но людям будет рекомендовано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Уже после этих этапов власти оценят ситуацию в каждом регионе и будут принимать решение о возвращении к нормальной жизни.

Снятие ограничений во Франции

Во Франции граждане смогут передвигаться без спецразрешений с 11 мая, заявил премьер-министр Эдуар Филипп. Он уточнил, что это не касается передвижений на расстояния более 100 км от дома.

Откроются торговые сети, кроме ресторанов и кафе (решение по ним будет приниматься отдельно с перспективой открытия после 2 июня), некоторые предприятия возобновят работу. Решение об открытии рынков будут принимать местные власти.

Франция начнет снимать ограничения с 11 мая ukrinform.ru

Планируется открытие мест отправления религиозных культов, но сами церемонии с участием верующих останутся под запретом минимум до 2 июня. Можно будет посещать кладбища, а в похоронах смогут участвовать не более 20 человек, как и сейчас.

Библиотеки и небольшие музеи смогут возобновить работу с 11 мая, большие музеи, кинотеатры, концертные залы и театры останутся закрытыми. Крупные фестивали и спортивные мероприятия запрещены до сентября.

Также гражданам нужно будет обязательно носить маски в общественном транспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько европейских стран 13 апреля сделали первые предварительные шаги по ослаблению карантина.