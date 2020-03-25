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25 марта • обновлено в 14:29
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Исландец заразился сразу двумя штаммами коронавируса, второй – более агрессивный

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В Исландии у пациента обнаружили сразу два штамма коронавируса.

Об этом сообщило издание Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона. Отмечается, что второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, вспышку которого впервые зафиксировали в китайском городе Ухань.

Ученые предполагают, что второй штамм стал более агрессивным, так как пациент заразил других именно им.

Коронавирус

Коронавирус

В свою очередь Стефанссон предположил, что это может быть просто совпадением.

Стефанссон также отметил, что, согласно международным базам, мутация, найденная в образце пациента с двойной инфекцией, не выявлена за пределами Исландии.

Напомним, в китайской провинции Юньнань впервые за долгое время зафиксирована смерть от хантавируса – вируса животного происхождения.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Исландия
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