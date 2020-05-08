"Искры пролетают": стало известно, чем Лукашенко не угодил Кремлю
Президент Беларуси Александр Лукашенко очень разозлил президента России Владимира Путина из-за того, что вслед за РФ не отменил парад к 9 мая.
Об этом "Фактам" рассказал корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. По его словам, например, официальные релизы телефонного разговора Лукашенко и Путина, прошедшего 5 мая, разительно отличаются.
Как пояснил Цимбалюк, ранее в СМИ просочилась информация, что российская сторона высказала недовольство, что Лукашенко вслед за Путиным не отменил парад. Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что он рассказывал Путину о том, как будет проходить парад в Минске, а на сайте Кремля все опровергли, мол, этот вопрос вообще не обсуждался.
"Понятно, что поведение Лукашенко очень раздражает Кремль. Слушайте, это что же получается? Да Лукашенко просто смеется над Путиным! Говорит, что не может отменить парад: "А то скажут, что испугались коронавируса". Значит, Путин испугался", – сказал журналист.
Кроме того, по его словам, Лукашенко якобы считает, что смешно общаться с народом по видео, как это делает Путин.
"Значит, Путин смешной. Лукашенко демонстративно приглашает глав стран-участниц Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан) в конце мая на встречу в Минск и лично гарантирует безопасность: "Мы все сделаем, чтобы вы не подцепили коронавирус". Но российская сторона не спешит реагировать на приглашение. Самое главное, что Лукашенко встречается с людьми. Он проводит какие-то совещания в своем кабинете, посещает заводы и фабрики, причем вокруг нет ни одного человека в маске. Понятно, что такое вызывающее поведение сильно возмущает", – рассказал Цимбалюк.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей с вредными привычками – наркоманов и курцов.