"Искры пролетают": стало известно, чем Лукашенко не угодил Кремлю

Президент Беларуси Александр Лукашенко очень разозлил президента России Владимира Путина из-за того, что вслед за РФ не отменил парад к 9 мая.

Об этом "Фактам" рассказал корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. По его словам, например, официальные релизы телефонного разговора Лукашенко и Путина, прошедшего 5 мая, разительно отличаются.

Как пояснил Цимбалюк, ранее в СМИ просочилась информация, что российская сторона высказала недовольство, что Лукашенко вслед за Путиным не отменил парад. Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что он рассказывал Путину о том, как будет проходить парад в Минске, а на сайте Кремля все опровергли, мол, этот вопрос вообще не обсуждался.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Rosbalt

"Понятно, что поведение Лукашенко очень раздражает Кремль. Слушайте, это что же получается? Да Лукашенко просто смеется над Путиным! Говорит, что не может отменить парад: "А то скажут, что испугались коронавируса". Значит, Путин испугался", – сказал журналист.

Кроме того, по его словам, Лукашенко якобы считает, что смешно общаться с народом по видео, как это делает Путин.

"Значит, Путин смешной. Лукашенко демонстративно приглашает глав стран-участниц Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан) в конце мая на встречу в Минск и лично гарантирует безопасность: "Мы все сделаем, чтобы вы не подцепили коронавирус". Но российская сторона не спешит реагировать на приглашение. Самое главное, что Лукашенко встречается с людьми. Он проводит какие-то совещания в своем кабинете, посещает заводы и фабрики, причем вокруг нет ни одного человека в маске. Понятно, что такое вызывающее поведение сильно возмущает", – рассказал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей с вредными привычками – наркоманов и курцов.