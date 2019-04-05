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"Исключить из ООН!" Россия набросилась на еще одну страну из-за "фашизма"

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Зампред комитета нелегитимной Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием исключить Эстонию из организации.

Поводом для такой реакции российского депутата стало заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре, сообщает "РИА Новости".

"Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", — отметил он.

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"Исключить из ООН!" Россия набросилась на еще одну страну из-за "фашизма"

РБК

Отмечается, что сейчас в Эстонии работают 74 школы, где можно получить образование частично на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии заявили о намерении вытребовать у России Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР.

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Место
Россия
Тег
ООН
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Виня Ксения
Виня Ксения
Интересно, сколько школ на кацапии, где можно получить образование частично на эстонском языке?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Виня Ксения, Ровно столько насколько в России хотят изучать эстонский язык . Кстати а сколько на Украине школ где можно получать образование частично на эстонском. ? И что бы ты знал ,рагуль ,В России в каждом субъекте федерации идет обучение как на русском так и на языке субъекта федерации,а сам национальный язык имеет статус государственного в каждом конкретном регионе ,наряду с русским . Например в Крыму три государственных языка и никого это не беспокоит.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Национальность эстонцы придумали англо-саксы,когда в 1918 году создавали для чухонцев- бывших немецких и шведских рабов,выкупленных Петром Первым из рабства,свою страну-незалежную Эстонию. Як Ленин-Сталин придумали потом Украину и украинцев. Сейчас эта страна в такой дупе,шо там даже не хотят работать укро-нерабы.Так шо треба подумать,кто кому должен
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Макарский Александр
Макарский Александр
ДЯЧОК СТЬОПА, укро-шумеры
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Макарский Александр
Макарский Александр
andrei andrei, значит Укрорейху полный гаплык наступил,если к шпротам таскаются
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Кацапо Йобик
Кацапо Йобик
а когда раССисю исключат, ведь на раССисе нет руССкого округа, где бы жили руССкие и скулили бы на руССком изЫке. Педерация есть, а для руССких - х у й последний с солью!!!!!
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