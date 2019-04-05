"Исключить из ООН!" Россия набросилась на еще одну страну из-за "фашизма"

Зампред комитета нелегитимной Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием исключить Эстонию из организации.

Поводом для такой реакции российского депутата стало заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре, сообщает "РИА Новости".

"Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", — отметил он.

РБК

Отмечается, что сейчас в Эстонии работают 74 школы, где можно получить образование частично на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии заявили о намерении вытребовать у России Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР.

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