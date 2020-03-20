В некоторых кабинетах Вашингтона, уже давно обсуждается идея исключения Турции из НАТО. В свете последних событий на турецко-сирийской границе, мы с однокурсником, Дэном Уайтом (офицер американской армии, проходил службу на Ближнем Востоке), решили подискутировать на данную тему. Вот что у нас вышло:

Следует ли НАТО исключить Турцию из альянса?

Существующая политика НАТО напряженна действиями Турции как в отношени России, так и по отношению к соседнему "несостоявшемуся государству", Сирии. Податливость и ограниченная поддержка не является устойчивыми ни в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективах.

- НАТО должно выгнать Турцию -

Альянсы столь же сильны, как и преданность их членов. В свой 71-й год существования НАТО состоит из 29 членов, которые должны соблюдать общие ценности свободы, демократии, прав человека и верховенства закона. Однако Турция этого не делает.

Верховенство права под угрозой в Турции

Турция регрессировала и стала псевдо-авторитарным государством с ослаблением руководящих институтов и имеет проблемы с защитой прав человека, о чем свидетельствует тюремное заключение более 125 журналистов. Более того, Турция не разделяет такого же восприятия угрозы в отношении России, имеет ядерные стремления и использует текущий конфликт в Сирии против поддержки НАТО в Балтии. Общественные настроения в Турции в отношении НАТО переживают похолодание; только 21% населения имеет благоприятные взгляды на альянс, тогда как 55% - не являются сторонниками. Не случайно настроения в России очень похожи и составляют 16% и 60%, соответственно. Отношения между Турцией и Россией являются штопором, который заставляет НАТО поставить под сомнение альянс и, возможно, испортит достижения в борьбе против Исламского Государства (ИГИЛ). Настоящее беспокойство заключается в том, что давление общественности может повлиять на решение президента Эрдогана не поддержать союзника в обстоятельствах, на которые ссылается статья 5 - об атаке на члена альянса.

Турция становится ближе к России

На данный момент Турция обладает современной российской системой противоракетной обороны С-400, но, когда Турция проверит ее возможности, россияне выиграют от этого больше всех. В случае если F-35, истребитель-бомбардировщик 5-го поколения НАТО, будет отслежен системой С-400, информация и уроки, полученные русскими, лишат НАТО воздушного преимущества, что увеличит вероятность роста российского военного авантюризма. Где россияне могут пойти на авантюру в следующий раз - Прибалтика находится у них на радаре. Соединенные Штаты, полностью это осознавая, пообещали санкции, если система будет развернута Турцией. Российское вторжение в балтийское государство-члена НАТО - это "свершившийся факт" (или "fait accompli"), который не дает спать военным планировщикам НАТО ночью.

Турция угрожает сплоченности альянса

Поскольку альянс, который был создан для удерживания Советского Союза снаружи, американцев внутри, а немцев внизу, теперь удерживает турок внутри, а это медленно разрывает организацию. НАТО должно принять жесткое решение укрепить свой альянс путем уменьшения или рискует дождаться неизбежного сценария, когда Турция не сдержит своих обязательств (не станет защищать члена альянса после атаки Россией) и тем самым ослабит альянс так сильно, что тот станет непригодным к ремонту.

- НАТО не должно выгонять Турцию -

Идея выгнать Турцию, из-за закупки ею российских зенитных ракетных систем и подрывание верховенства закона на национальном уровне, имеет свое обоснование. Однако эта идея игнорирует реалии многополярного мирового порядка, который сейчас образуется и в котором Турция играет жизненно важную роль для НАТО.

Эффект домино

В конце концов, Турция - не единственный проблемный член НАТО. Действующий президент Франции, Эмануэль Макрон, считает, что НАТО переживает "смерть мозга"; предлагает ЕС создать свою собственную армию, и призывает строить новый европейский порядок безопасности вместе с Россией. Венгрия и Польша все больше становятся авторитарными государствами, о чем свидетельствует ослабление судебной независимости в этих странах. Поэтому создание правил (на данный момент их нет в НАТО) об исключении членов и прецедент исключения может привести к изгнанию многих других, что закончится трагическими последствиями. Что будет, если западноевропейские государства попытаются выгнать восточноевропейские, поскольку последние также подрывают верховенство закона и их очень трудно защищать в случае российской агрессии? Подытоживая, исключение Турции потенциально может привести к эффекту домино и краху альянса.

Слишком важна

Еще одним важным фактором, который следует учесть, является то, что после США, Турция имеет вторую по величине постоянную армию, среди членов НАТО. Ряд исследований ставит Турцию среди наиболее военно-сильных стран, занимая 11 место среди 137 государств. Кроме того, географически, Турция занимает одну из важнейших стратегических территорий в мире. Это единственная страна-член НАТО на Ближнем Востоке. Турция сдерживает мощный Черноморский флот России, через контроль над проливом Босфор, Мраморное море и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями. Таким образом, географическое положение Турции и мощная армия делают страну основой южного фланга НАТО против потенциальных агрессивных действий со стороны России.

От союзника к врагу

В эпоху многополярного мирового порядка, когда господство Америки исчезает, когда недружественный Китай растет, находящаяся в упадке Россия преследует военный авантюризм, а исламистский Иран становится способным производить ядерные ракеты, это не лучшее время для НАТО идти на беспрецедентные риски, уменьшать количество членов и, потенциально, затем сожалеть о своем решении. Турция выполняет решающую роль в контроле поступления беженцев из Сирии и других частей Ближнего Востока в европейский НАТО. Если она будет исключена из НАТО, будет ли она продолжать это делать или откроет границу и вызовет человеческое наводнение в Европу? Последствия этого решения имеют ключевое значение для стабильности европейской политики, которая была кардинально преобразована антиимиграционными настроениями в последнее десятилетие. Также очень важно, одной из главных причин того, что вторжение Турции на Кипр в 1974 не повлекло войну с Грецией, связано с тем, что они обе являются членами НАТО. В то время как вывод американского тактического ядерного оружия из Турции, государства, которое является одним из пяти государств НАТО хранящих тактическое ядерное оружие США, может привести к тому, что страна начнет собственную ядерную программу, а другие государства с разных уголков планеты, могут пойти тем же путем.

- Вывод. Путь вперед -

В 1996 году, Сэмюэль Хантингтон предупредил, что Турция в конце концов превратится в исламистское государство и покинет НАТО. Тем не менее, даже если выход Турции из альянса исторически неизбежен, это не было бы разумно выгонять страну сегодня. Вместо этого, в краткосрочной перспективе, следует рассмотреть усиление обязательствам с четким видением того, как выглядит союзничество, так и следует рассмотреть долгосрочные, структурные реформы механизмов НАТО. Коллективная безопасность поддерживает международный либеральный порядок и будет оставаться центральным элементом против вторжения России в государство-член НАТО. В то время как НАТО следует искать пути совершенствования на каждом уровне, целью должно быть укрепление альянса, а не его ослабление.

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