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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Искандерам уже не до смеха

4.9т

После публикации списка потенциальных жертв персональных санкций, которые Минфин США представил Конгрессу, у многих больших людей в России началась истерика. И как не надувают чиновники и политики щеки перед камерами – "Искандерам" уже явно не до смеха. Самое пикантное в этой ситуации, что этот список – еще не санкции. Это только предложение – кого конкретно ждут неприятности в первую очередь, а кого во вторую, пока никто не знает. Но биржи уже отреагировали.

Итак, после появления новости практически за сутки российские олигархи потеряли порядка миллиарда долларов. И это только самые крупные игроки, потери миллиардеров помельче никто не считал. Заметнее других подешевели акции главы компании "Лукойл" Вагита Алекперова, главы совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина и предпринимателя Сулеймана Керимова. У последнего еще и во Франции масса проблем, но оказалось, что падать всегда есть куда.

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Фактически все российские владельцы фабрик, заводов, газет и пароходов, не говоря уже о представителях нефтяной и газовой отрасли стали беднее не только лично, но резко дешевеют их активы. А это повышает стоимость кредитов и отпугивает потенциальных партнеров. Кому охота связываться с такими токсичными компаниями, из-за контакта с которыми можно и самому попасть под санкционный прицел? Миллиард долларов убытков РФ за сутки – давно мы не наблюдали такой прекрасной картины. А ведь, я повторю, санкции еще даже не ввели. Но обязательно введут – уже анонсировали. Пока Россия теряет только на испуге – реальные убытки впереди…

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Источник
Источник:site.ua
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