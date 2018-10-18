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Ищут визитку Яроша? В России решили проверить керченского стрелка на связь с ''Правым сектором''

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Российское следствие ищет связь керченского стрелка Владислава Рослякова с "Правым сектором" и УНА-УНСО.

"По данным источников, Владислава Рослякова сейчас усиленно проверяют на связь с "экстремистами". С запрещенными в России "Правым сектором" и УНА-УНСО", - сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что на данном этапе следствие не имеет подтверждением того, что керченский стрелок является экстремистом.

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"Это мог быть и конфликт с другими учениками или учителями", – уточнил источник, близкий к следствию, предположив, что нападение готовилось несколько месяцев.

В издании напомнили, что мать Рослякова была членом религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая также является запрещенной в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день трагедии журналист Денис Казанский рассказал, что у Кремля нет возможности найти "украинский след" в теракте, потому что подозреваемый публиковал в соцсетях посты протестного и антиукраинского направления.

Однако в тот же день на федеральном канале РФ пропагандисты заранее возложили ответственность на "украинских диверсантов", даже не получив каких-либо подробностей о произошедшем.

Напомним, что теракт в Керчи произошел 17 октября. От рук Рослякова погиб 21 человек. Парень пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в библиотеке. Подростка похоронят через две недели после проведения следственных действий в секторе для безродных.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в Керчироссийская пропаганда
Место
Россия
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Ященко Олег
Ященко Олег
Ну да!! Приверженца нацисткого руского мира и мифической новоросии проверят на связь с правым сектором. Тогда пусть посмотрят у него в доме под портретом Пукина - там обезательно должно быть фото Яроша.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Визитку Яроша всё-таки найдут?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Однако в тот же день на федеральном канале РФ пропагандисты заранее возложили ответственность на "украинских диверсантов", даже не получив каких-либо подробностей о произошедшем" а какие доказательства причастности России к убийству Вороненкова были у Порошенко в день преступления? Но это не помешало ему делать заявления. А это не СМИ, это президент! А что до проверки версий в том числе и связи с иностранными организациями, то это вполне логично, учитывая применение убийцей взрывных устройств.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Александрович Алексей, бля,о чем ты?
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