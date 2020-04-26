Ищут преемника? В прессу просочились новые данные о состоянии Ким Чен Ына

В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.

Об этом сказал руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос, передает Bloomberg. При этом северокорейское телевидение продолжает транслировать только старые ролики с "пропавшим" лидером (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ошибочной и вредоносной", – подчеркнул дипломат.

Ким Чен Ын eadaily.com

Известно, что последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, когда председательствовал на заседании политбюро правящей Трудовой партии КНДР.

Многие эксперты утверждают, что информацию о его смерти могут скрывать, пока не будет принято решение о преемнике.

В то же время в сети уже обратили внимание на то, что сейчас телевидение КНДР транслирует только старые видеозаписи с лидером страны, пытаясь опровергнуть слухи о его смерти.

Например, одно из показанных в эфире северокорейского ТВ видео было сделано еще в ходе его встречи с Дональдом Трампом.

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