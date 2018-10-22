''Ищут мучеников'': Цимбалюк раскрыл планы Кремля на Беларусь

Гарантировав защиту Беларуси от военных угроз из-за возможного создания постоянной американской базы в Польше, Кремль показал, что ищет союзников в свою команду.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк на странице в Facebook. Поводом для подобных выводов стало заявление посла России в Минске Михаила Бабича о том, что власти Кремля рассматривают любое военное нападение на Беларусь, как нападение на РФ.

По словам Цимбалюка, открытыми остаются много вопросов, ведь ни одну из стран атаковать никто не собирается.

"Все это очень похоже, что в Кремле начали поиск компаньонов и одновременно мучеников для похода в рай", - подчеркнул он.

Журналист напомнил, что ранее (в 2016 году) Бабича хотели назначить послом в Украине, но Киев, по его мнению, правильно этого не допустил.

"Сколько на российских военных не одевай гражданскую одежду, их суть и подходы не изменятся", - объяснил он.

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич Гордон

В комментариях к посту отметили, что захватить Беларусь практически невозможно при грамотно поставленной обороне.

"С их болотами! Там можно пол-Китая спрятать в партизанах. И устраивать оккупантам ад!" - написал один из пользователей.

Некоторые увидели в таких заявлениях России угрозу.

"Создают своё НАТО? Будут провокации устраивать со стороны Украины?", "Беларусь - главная в очереди на интервенцию", - опасаются в сети.

Facebook Романа Цимбалюка

Facebook Романа Цимбалюка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сделал резонансное заявление о попадании "мучеников" в рай.