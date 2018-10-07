Исчезновение президента Интерпола: выяснилась его судьба

Власти Китая подтвердили, что президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под арестом. Его подозревают в "преступной деятельности" — какой именно, не уточняется.

Об этом пишет местное издание South China Morning Post. Глава международной организации уголовной полиции пропал еще в конце сентября, когда уехал в КНР и с тех пор не выходил на связь со своей семьей и знакомыми.

Мэн Хунвэя задержали и отвезли на допрос, как только его самолет приземлился в Китае 25 сентября. В каком именно расследовании фигурирует президент Интерпола, не уточняется. Где именно в настоящее время он содержится, также не сообщается.

Жена Мэн Хунвэя рассказала, что перед исчезновением он прислал ей фотографию ножа. По ее мнению, он пытался таким образом дать понять, что находится в опасности. За четыре минуты до того, как прислать снимок, он написал ей сообщение "Жди моего звонка".

В Интерполе исчезновение Мэн Хунвэя назвали вопросом разбирательства для соответствующих структур во Франции и Китае.

Там также отметили, что повседневную работу организации контролирует не президент, а генеральный секретарь, и от дальнейших комментариев отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, до Хунвэя его должность занимала Мирей Балестрази — первая женщина в истории глав Международной уголовной полиции.