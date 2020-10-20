Ирландия первой в Европе вернулась к локдауну

Ирландия первой в Европе вернулась к полному локдауну из-за эпидемии коронавируса. Власти приняли решение ввести жесткий шестинедельный карантин.

Ограничения начнут действовать с 21 октября по 1 декабря, сообщает Telegraph. Через четыре недели правительство пересмотрит противоэпидемические мероприятия.

Так, в стране со среды запретят удаляться от дома на расстояние более 5 км, встречаться друг с другом в закрытых помещениях, проводить свадебные церемонии, если присутствуют более шести человек. Бары и рестораны смогут работать только "на вынос". Школы, детские сады и площадки на карантин закрывать не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, система здравоохранения Украины справляется с оказанием помощи пациентам с коронавирусом. Однако, если заболеваемость вырастет, в стране не будет хватать врачей.