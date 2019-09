Главные причины провала на пути к модельной карьере

Все привыкли считать, что если красивый человек, то точно может стать моделью. Я бы делала выводы по тому, как человек получается на фото или видео. Есть такое понятие как "камера любит". То есть с какой стороны не стань - фото получится хорошее. Вот такого камера любит. А есть красивая девушка, но из 600 фото если одно выберем - хорошо будет. Все позы странные, углы несовершенные, на каждом фото что-то не то.

Также рекомендую смотреть на стиль человека. Сейчас многие блогеры становятся моделями в Инстаграм и у них множество подписчиков благодаря уникальному стилю. Не просто гнаться за модой, а найти свой стиль. Это тоже задатки модели.

Для модели главное - следить за собой. Ухоженная внешность - это 90% успеха в любом случае. Также нужно развиваться: учить английский, учиться позировать, следить за модой, наблюдать за дизайнерами и последними тенденциями. В общем, как говорят американцы, "fake it until you make it" - что означает "притворяйся тем, кем хочешь быть, пока им не станешь".

Ваш успех зависит от типажа и направления моделинга. Можно с самого рождения в съёмках участвовать, а можно и позже начать, даже в старости. Каждого человека нужно разбирать индивидуально. Но, если говорить о стандартах красоты, то, конечно, возраст от 16 до 23, высокий рост (от 176 и выше), худощавое телосложение, здоровая кожа лица, хорошие волосы, 90/60/90 и даже хорошие зубы. Желательно говорить на английском и быть подкованным в моде. Изучайте биографию модных домов, дизайнеров. Интересуйтесь жизнью моделей и их образом питания и тренировок. Если умеете что-то экстраординарное – это будет только плюсом. Поёте или танцуете? Прекрасно! Я помню, был большой кастинг и платили хорошо, но нужно было уметь кататься на скейте обязательно – к сожалению, я этот кастинг не взяла.

Новости Мода в элегантном возрасте

Волшебной формулы успеха для желающих стать моделями нет. Все зависит еще и от того, какие люди тебе в жизни повстречаются. От каждого человека зависит, как повернётся судьба. Главное - заводить знакомства, посещать как можно больше кастингов, чтобы вас заметили.

Главные причины провала чаще всего следующие:

опоздания, отмены работы в последний момент, нарушения контракта и непрофессионализм в целом;

изменения фигуры обычно не допускаются и не нравятся клиентам;

переезд с одной страны в другую – бывает, что модель любят в Европе, а в США работы у нее нет. То есть нужно понимать, где ваш типа востребован;

вредные привычки. Съемки - дело нетрудное, а большие контракты приносят большие гонорары. Вот и начинаются у многих проблемы с алкоголем и наркотиками. Многие потом берутся за голову, но есть и печальные случаи.

Многие модели бросают это занятие, когда заканчивают обучение по профессии. И с возрастом тоже часто бросают - чем старше, тем меньше хочется бегать по кастингам с молодыми девочками, когда конкуренция высокая. В США еще есть момент с легализацией – уезжают, если не смогли оформить все необходимые документы для пребывания и работы в стране.

Знаю людей, которые не захотели стараться и вернулись домой в свою родную страну – у них и там все было неплохо. Кого-то не поддерживают родители, не верят в них и просят вернуться. Но я больше люблю успешные истории рассказывать, потому что их много и в принципе не сложиться с модельным бизнесом в человека может только если он сам передумал или устал.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!