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11 января • обновлено в 06:19
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Виктория Жмайло
Виктория Жмайло
Журналист

Иран заявил, что случайно сбил самолет МАУ - СМИ

1.9т
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Иран заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранских властей, распространенное местным телевидением. Глава МИД Ирана в свою очередь сказал, что причиной крушения украинского лайнера стала "человеческая ошибка".

В то же время агентство ISNA приводил слова властей, в котором указано, что трагедия в небе над Тегераном произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана.

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Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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